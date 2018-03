Dan Voiculescu cere recalcularea zilelor de detenţie pe baza recursului compensatoriu, chiar dacă a fost liberat condiţionat

Avocatul fostului senator Dan Voiculescu a cerut, joi, magistraţilor Judecătoriei Sectorului 5, recalcularea pedepsei executate de către clientul său, având în vedere că, în opinia sa, ar trebui să i se aplice beneficiile recursului compensatoriu dat fiind faptul că şi acesta a ispăşit o pedeapsă în condiţii improprii. Potrivit apărării lui Dan Voiculescu, legiuitorul nu a avut în vedere şi persoanele eliberate, de aceea, a decis să se invoce în instanţă şi excepţia de neconstituţionalitate cu privire la această chestiune.

În replică, procurorul de şedinţă a subliniat că această cerere se poate admite numai în cazul în care, ipotetic, s-ar dispune revocarea liberării condiţionate, iar Dan Voiculescu ar fi reîncarcerat.

Avocatul lui Dan Voiculescu, Toni Neacşu, a punctat, la ieşirea din sala de judecată, că potrivit calculelor sale, clientul său a petrecut mai multe zile în închisoare.

„S-a dat legea recursului compensatoriu şi problema care se pune este dacă se aplică doar celor care în momentul respectiv se află în penitenciar sau şi celor care au ieşit sub o formă sau alta. Ei susţin că se aplică doar celor pe care legea îi prinde efectiv în penitenciar. Noi susţinem că şi ceilalţi au executat în aceleaşi condiţii şi ca atare ar trebui să li se aplice. Când spunem să li se aplice, să le recunoască un beneficiu legal, constând în considerarea ca executată a unei perioade mai mari. Nu are niciun alt efect, decât că recunoşti că 300 de zile, cât a stat el – să spunem – a stat 400 de zile, pentru că îi pui în plus, în sensul acesta. Acum e o diferenţă între ceea ce a vrut ministrul Justiţiei să facă atunci când a făcut legea asta 169 şi ce a ieşit pe hârtie. Exact aspectul acesta încercăm să aducem în faţa instanţei să lămurească", a explicat avocatul Toni Neacşu, la ieşirea din sala de judecată, potrivit Mediafax.

Acesta a mai subliniat că Dan Voiculescu nu urmăreşte, prin acest demers, un beneficiu practic, ci doar o recunoaştere juridică.

„Nu e niciun beneficiu, decât că i s-ar recunoaşte că a executat efectiv... practic, i se recunosc condiţiile de detenţie din perioada respectivă. Dacă era acolo, i s-ar fi recunoscut condiţiile, însă dacă a ieşit, nu i le mai recunoaşte statul român. Atâta tot. Nu are nicio legătură cu condiţiile liberării condiţionate, are legătură cu ce consideră statul român că s-a executat. Potrivit legii, aşa cum o interpretăm noi, a stat mai mult, iar statul - prin ANP - spune că a stat mai puţin. Eu spun că legea spune că el a stat acolo o perioadă mai mare. Problema e la lege. De aceea am vrut să ajungă excepţia la Curtea Constituţională, pentru că singura şansă ca această lege să fie îndreptată iar noi ulteior să nu primim altă palmă de la CEDO, când o să ne spună: „Faceţi discriminări. Până la urmă, într-un fel sau altul, trebuie să recunoaşteţi perioada executată în condiţii mizere tuturor". În momentul de faţă, Curtea Constituţională este singura care poate să spună: „Trebuie aplicată legea şi unora şi altora". În ce priveşte efectele practice, nu sunt. E o recunoaştere juridică", a mai spus avocatul.

Potrivit Legii recursului compensatoriu, la 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, deţinutul are beneficiul unui număr de şase zile care se consideră efectiv executate. Tribunalul Bucureşti a decis, în luna iulie 2017, eliberarea condiţionată, a lui Dan Voiculescu, după ce a executat aproape o treime din pedeapsa de 10 ani de închisoare, primită, în 2014, în dosarul „ICA".