Dănuţ Lupu despre momentul în care a fost arestat în Grecia: "Eu cu hoţii, Maradona cu drogurile! Noi eram şefii Mafiei!"

Lupu avea de încasat foarte mulţi bani de la gruparea din Atena şi a făcut ”urât” la o întâlnire cu şefii echipei. Drept răzbunare, aceştia l-au trimis la puşcărie pe român, pe motiv că ar fi ”Şeful mafiei hoţilor din România”.

”Păi după ce m-am întors, după două săptămâni m-au arestat. Eu şi Maradona eram la televizor, şefii mafiei! :). Maradona cu drogurile, eu cu hoţii. Am stat trei luni arestat. A fost un fel de suspendare :). Când te duci undeva nevinovat, pe dreptatea ta, e cam greu. Am luat un pumn de pastile, am scăpat şi atunci”, a povestit Dănuţ Lupu, care a dezvăluit şi acuzaţia principală: ”Şeful mafiei hoţilor din România. În momentul în care am semnat că nu mai am nicio pretenţie financiară de la Panathinaikos, m-au scos. Mai aveam să iau foarte mulţi bani. Ei nu-mi dăduse niciun ban. Aveam cel mai mare salariu pe care l-am avut vreodată în fotbal!”, a recunoscut Lupu la Telekom Sport.