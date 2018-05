Dereglări hormonale: 9 semne de dezechilibru hormonal în organism

De la nastere pana la moarte, oamenii trec prin diverste transformari hormonale. Acestea cauzeaza diferite modificari in corp, printre acestea numarandu-se:

– reproducerea

– cresterea si dezvoltarea

– metabolismul

– starea emotionala

– functiile sexuale.

Dezechilibrul hormonal iti poate distruge sanatatea chiar si daca ai o dieta sanatoasa. Tocmai de aceea este important sa stii daca te confrunti cu un dezechilibru hormonal.

Dereglari hormonale: Iata 9 semne care anunta ca ai probleme cu echilibrul hormonal.

1. Dereglari hormonale: Acumulezi kilograme in plus in mod regulat

Daca, in ciuda dietei sanatoase si a unei activitati fizice intense, tu te ingrasi zi de zi s-ar putea ca de vina sa fie dezechilibrul hormonal. S-ar putea ca organismul tau sa fi dezvoltat rezistenta la insulina. Sau te-ai putea confrunta cu probleme la tiroida. Ar trebui sa mergi la medicul de familie pentru un consult de specialitate. Intre timp ar fi o idee buna sa eviti alimentele procesate, cele cu adaos de zahar si cele produse din faina alba.

2. Dereglari hormonale: Insomnia

Daca te confrunti cu insomnia sau iti este greu sa adormi noaptea s-ar putea sa te confrunti cu un dezechilibru hormonal. Incearca sa-ti optimizezi somnul si sa iei antioxidanti. Asigura-te ca dieta ta include proteina de calitate din carne slaba, in special la masa de seara. In plus, apeleaza la exercitile fizice pentru a-ti imbunatati somnul.

3. Dereglari hormonale: Stresul cronic

Stresul cronic influenteaza negativ functionarea glandelor suprarenale ceea ce scade nivelul progesteronului si a altor hormoni importanti. Incearca sa gasesti modalitati de gestionare a stresului. O dieta sanatoasa si o schimbare de mediului pot reduce stresul.

