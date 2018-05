Dezastru pentru ADRIAN MUTU. Situaţia DIFICILĂ în care a juns "BRILIANTUL"

Gaz Metan Mediaș a învins-o pe FC Voluntari în ultimul meci al etapei a 10-a din play-out, scor 1-0, adâncind criza echipei lui Adrian Mutu, care a ajuns pe locul 12, cel care merge la baraj.

Adrian Mutu, despre SCANDALUL cu Gică Hagi. "Nu cred că ar trebui să ne sunăm!"

Adrian Mutu, tehnicianul ilfovenilor, a bifat a treia înfrângere în cinci meciuri de când a preluat-o pe FC Voluntari.

"A fost un meci echilibrat. Ambele echipe aveau frica de a pierde. Atitudinea jucătorilor a fost ok, au alergat mult. Când întâlnești astfel de echipe, trebuie să știi ce vrei. Am primit un gol deși aveam superioritate numerică. Per ansamblu, suntem pe loc de baraj, iar gluma se îngroașă. Avem un meci important cu FC Botoșani, avem cel mai greu program. Această situație se poate remedia însă. A venit timpul ca pașii greșiți să nu mai existe. N-aș vrea să vorbesc despre probleme din respect pentru fostul antrenor care a fost aici. Oricum, știam riscul pe care mi-l asum. Cred însă până la sfârșit în șansa noastră. În momentul actual, nimic nu e de partea noastră. Ne rămâne doar să demonstrăm că putem să ne salvăm de la retrogradare", a declarat Adrian Mutu.