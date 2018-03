Diana Bulimar, dezvăluire BOMBĂ la EXATLON. Cum a fost înlocuită de Larisa Iordache la JO 2012: "M-am dat accidentată ca să..."

Diana Bulimar a vorbit despre ce s-a intamplat, de fapt, la Competitia Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, atunci cand Larisa Iordache a inlocuit-o la exercitiul la barna. In declaratiile oficiale, s-a explicat ca Larisa Iordache o va inlocui pe Diana Bulimar din cauza unei accidentari suferite in ultim moment.

"Adevarul este ca saptamana asta a fost un rollercoaster emotional, am avut pareri diferite despre acest show, mi-am dat seama ca este un reality show, mi-am dat seama ca regulile se pot schimba si ca nu este ceva exact, mi-am dat seama ca trebuie sa ma adaptez. Din saptamana asta, am invatat ca lumea este nedreapta si ca nu conteaza cat muncesti daca este cineva mai bun langa tine ti se poate lua acel dar, iar aici vine comparatia. Eu am prins o singura Olimpiada, cea de la Londra, in 2012. Luasem deja o medalie si ma calificasem deja intr-o finala Olimpica. Din fericire sau din pacate, colega mea care era mai buna ca mine era urmatoarea. Si traind in Romania si putand sa se faca singurele schimbari, m-am dus la doctor, sa ma dau accidentata si sa concureze ea in locul meu", a spus Diana Bulimar.