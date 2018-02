Doliu în fotbal. A MURIT un jucător român de LEGENDĂ

Viorel Stoicescu, unul dintre jucatorii importanti ai Politehnicii Iasi in anii '70, a murit. Fostul fundas a evoluat in culorile alb-albastre in perioada 1968-1974, fiind un om de baza al echipei si component al loturilor nationale de tineret si olimpice.

"In aceste momente triste, Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iasi, prin reprezentantii sai, jucatori, antrenori, conducere executiva si administrativa, isi exprima compasiunea fata de familia indoliata si este aproape de aceasta", au transmis reprezentantii CSM Poli Iasi.