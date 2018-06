Dramă TERIBILĂ pentru Celia. Din păcate, este vorba despre băieţelul ei...

Celia a intrat in panica dupa ce fiul ei a fost muscat de o capusa.

"Panicata e putin spus. Cand copilul tau pateste ceva e groaznic. Se vehiculeaza pe net ca aceste capuse pot transmite virusi. Ne-am dus seara in natura, am vazut capusa a două zi de dimineata. Am mers la medic. (…) In cazul nostru capusa nu a inceput sa traga. Cel mai tare m-a panicat internetul", a spus Celia.

Celia a ramas doar cu o sperietura, iar fiul ei, Angelo, de patru ani, nu a patit nimic, el avand norocul ca respectiva capusa sa nu apuce sa se fixeze prea bine pe pielea lui si, implicit, nu a apucat sa se hraneasca cu sangele micutului si, astfel, sa il infecteze.