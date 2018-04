EXATLON ROMANIA 23 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Confruntare fără menajamente, fanii au luat foc pe reţelele de socializare

Ediţia de sâmbătă a emisiunii „Exatlon”, difuzată în intervalul orar 19.57 - 23.05, a fost urmărită de 1.580.000 de telespectatori la nivel naţional, înregistrând 8,8 puncte de rating şi 21,8% cotă de piaţă. Pe cel de-al doilea loc în top, în acelaşi interval orar, s-a situat Pro TV, cu 4,8 puncte de rating şi 11,9% cotă de piaţă, potrivit datelor furnizate de Kantar Media România, informează Kanal D.

Pe segmentul de public comercial, format din telespectatori din mediul urban, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, emisiunea a înregistrat 6,6 puncte de rating şi 23% cotă de piaţă, spre deosebire de Pro TV, care s-a situat pe cel de-al doilea loc în clasament, cu 5,3 puncte de rating şi 18,5% cotă de piaţă.

La nivel urban, „Exatlon” a obţinut 7,2 puncte de rating şi 18,9% cotă de piaţă, în timp ce pe cel de-al doilea loc în top s-a situat Pro TV, cu 4,8 puncte de rating şi 12,5% cotă de piaţă.

Ediţia de duminică a show-ului „Exatlon”, care a fost difuzată în intervalul orar 20.14 – 23.18, a fost urmărită de 1.622.000 de telespectatori la nivel naţional. Emisiunea a obţinut 9,1 puncte de rating şi 20,6% cotă de piaţă, spre deosebire de televiziunea care s-a situat pe cel de-al doilea loc în clasament, Pro TV, care a înregistrat 6,6 puncte de rating şi 14,9% cotă de piaţă.

La nivel comercial, „Exatlon” a obţinut 8 puncte de rating şi 22,4% cotă de piaţă, iar pe cel de-al doilea loc în clasament s-a situat Pro TV, cu 7,4 puncte de rating şi 20,7% cotă de piaţă.

La nivel urban, emisiunea a înregistrat 7,6 puncte de rating şi 17,6% cotă de piaţă. Pe cel de-al doilea loc în top s-a situat Pro TV, cu 6,3 puncte de rating şi 14,5% cotă de piaţă.

Fanii reality-show-ului Exatlon sunt foarte activi pe Facebook, discutand mereu despre ce se intampla in competitie, strategii de votare si evolutia concurentilor preferati.

Dupa ce un admirator inrait al echipei Razboinicilor a dezvaluit pe Facebook strategia sustinatorilor de a-i elimina pe cei mai buni jucatori ai Faimosilor, fanii reality-show-ului au reactionat!

Unul dintre cei care urmaresc competitia Exatlon a postat critici dure la adresa fanilor echipei albastre si a strategiei lor de vot. "Tineti mine ca asta se numeste frauda, sabotare si lipsa de sportivitate. Prin aceste jocuri murdare cei mai buni concurenti de la fiecare echipa for fi eliminati si acest concurs se va duce de rapa. Nu ati vrut sa va vedeti de echipa voastra, iar acum si ceilalti vor face la fel", a fost mesajul lui.

Razboinicii au primit vesti de acasa si a inceput razboiul! Ionut si Alex, la cutite! "Eu stiu ca tu nu ma halesti deloc"

Razboinicii au castigat in sfarsit proba de comunicare si au primit vesti de la familie si prieteni. Alexandru, Stefan, Roxana si Ionut au primit scrisori de la cei dragi, apoi au reusit sa comunice pe WhatsApp cu alti apropiati.

Stefan: "Am primit scrisorile de la varul meu, mama mea si fratele meu. Mi-a disparut panza de ganduri pe care o aveam. Nu mi-am imaginat ca e atat de greu concursul! Nu mai vad de apa asta din ochi. Recompensa asta a venit cand aveam mai mare nevoie sa imi hranesc sufletul. Degeaba imi hranesc stomacul, dar sufletul meu e gol, e in alta parte. Ma simt din nou viu, am iar forta!", a spus Stefan.

Roxana a primit scrisori de la sora ei si de la socri. "Mi-au dat si lacrimile, m-am emotionat mult", a spus Razboinica.

Ionut a primit vesti de la sotia lui, Nela, si de la sora lui. Jaguarul a plans si a transmis si mesaje celor de acasa.

A inceput nebunia in echipa albastra dupa ce Ionut a aflat de la un prieten ca este un coechipier care il vorbeste mereu de rau. Bentita a pornit discutia cu el, dar Jaguarul a incercat sa scape de aceasta confruntare.

"Nu cred ca e voie sa iti zica asta. E un interviu, e o parere personala", a incercat Bentita sa se apere. "Mi-a spus ca AL... ma vorbeste de rau! Hai sa incheiem discutia, te rog!", a spus Ionut. Pentru ca nu reusea sa il convinga pe Alex sa renunte la acest subiect, Ionut a spus: "Frate, eu stiu ca tu nu ma halesti pe mine deloc. Chiar daca vorbesti cu mine, chiar daca razi cu mine, tu nu ma halesti".