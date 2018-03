EXATLON ROMANIA 29 MARTIE 2018: Decizie incredibilă în culise, se schimbă totul din această seară KANAL D LIVE VIDEO

Filmarile au loc in Republica Dominicana, unde concurentii trec printr-o serie de probe de foc, menite sa le testeze pregatirea fizica, viteza de reactie, curajul si puterea psihica. Acestia vor fi nevoiti sa ramana concentrati si in forma fizica maxima in fata probelor la care sunt supusi in permanenta.

Reality-ul, suta la suta autentic, va avea in prim plan Echipa Faimosilor, formata din zece vedete, si Echipa Razboinicilor, formata din oameni obisnuiti, dar care practica intens activitati sportive. Doar unul dintre acestia va iesi invingator si castigatorul marelui premiu de 100.000 de Euro.