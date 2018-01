Fiecare copil care ajunge în casa lui moare. 80 de micuţi au murit până acum, însă el nu se opreşte aici

Este si cazul lui Mohamed Bzeek, un barbat care si-a asumat un rol foarte special in viata: devine asistent maternal pentru copiii bolnavi in stadii terminale si care au fost abandonati de parinti.

In mod normal, acesti copii ar muri in spitale, singuri, insa Mohamed a ales sa le ofere putere si caldura in ultimele luni de viata.

Empatia barbatului pentru acesti copii a inceput sa apara cand avea 62 de ani si a fost diagnosticat cu cancer la colon. Sotia sa murise deja iar baiatul sau este handicapat, asa ca a fost nevoit sa se opereze fara sa aiba pe nimeni alaturi, cu o zi inainte de ziua lui de nastere. Mohamed s-a simtit complet singur, exact ca micutii abandonati in spitale.