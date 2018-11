Florin Busuioc, internat la Institutul CC Iliescu din Capitală după infarctul suferit. Sora actorului: O rugăciune i-ar prinde bine

Actorul Florin Busuioc a suferit, marţi seară, un infarct miocardic după un spectacol pe scena Filarmonicii din Craiova.

"A spus că se simte puţin rău, a făcut poze. (...) Ştiu iniţial că a fost afară, a spus că îi este puţin rău, iar în momentul în care a intrat de afară de la aer, după spectacol, a căzut", a povestit recuziterul filarmonicii, la România TV.

Recuziterul care l-a resuscitat pe Busu până la sosirea SMURD-ului a povestit clipele dramatice petrecute după piesa de teatru în care a jucat actorul. Tânărul a stat pe telefon cu medicii SMURD care îi spuneau cum se face resuscitarea.

"Am luat telefonul ca să-l ajut vorbind cu cei de la SMURD pentru indicaţii. (...) L-am întors într-un final pentru că a căzut cu faţa în jos şi cu mâinile sub el. Am început masajul cardiac şi îmi spuneau câm cât de tare şi cum să masez", a mai spus tânărul.

Florin Busuioc a fost operat la Spitalul Judeţean din Craiova, unde medicul primar, specializat in chirurgie interventionala, Paul Traşcă, asistat de doctorul Eugen Ţieranu, rezident în ultimul an, i-a montat un stent. Miercuri, un elicopter SMURD l-a adus pe "Busu" în Capitală. În acest moment, actorul este internat la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu.

"Vă mulţumim din suflet tuturor pentru urările de bine şi sănătate adresate fratelui meu. Starea lui e stabilă deocamdată, însă lupta va fi lungă probabil. O rugăciune i-ar prinde bine. Doamne ajută!", a scris Raluca Iorga, pe Facebook, potrivit Mediafax.