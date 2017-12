HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017: Conflictele vor fi la ordinea zilei

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori iti acorzi asemenea atentie, ca cea de azi, dar efectele grijii pe care ti-o arati vor fi eliberatoare! Scapi de temeri care te apasa, descoperi ce anume te tinea captiv intr-o zona emotionala negativa sau scoti din nou la lumina un vechi vis pe care l-ai inabusit candva pentru ca nu il mai credeai posibil. Deschide acea cutiuta secreta din inima ta si vezi ce gasesti acolo!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Trateaza chestiunile financiare cu un dram de inocenta, de naivitate si umor, fara sa te cramponezi de orice impas. Nimic nu merita privit ca pe o sperietoare, nici lipsa banilor, nici facturile care se aduna, nici impozitele obligatorii. Incearca sa le tratezi ca pe ceva absolut normal, cu care se confrunta oricine, dar ele vor parea cu atat mai usor de dus, cu cat nu pui la suflet fiecare cifra in plus la lista de datorii. Ai primit o factura noua? Ai luat amenda in trafic? S-a marit pretul la benzina? Ei si? Razi de asta si simte-te bine, fara sa calculezi fiecare banut. Spune-ti ca banii vin ca sa se duca, asta-i legea firii, deci de ce te-ai intrista ca iar mai apare ceva de cumparat?

Citeşte şi Horoscopul dragostei pentru Sărbători: Cum stai cu iubirea în perioada 25-31 decembrie

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Uneori e bine sa te apuci de treaba de unul singur, pentru ca nu intotdeauna reusesti sa convingi si pe altii ca ceea ce faci e bun. Tu vezi-ti de calea ta, fara sa spui si la altii, fara sa te superi pe ei ca nu ti e alatura. In fond, a lucra pe cont propriu nu e deloc atat de rau, pentru ca ai libertate totala de decizie, de miscare, de actiune. Sigur, daca esti genul de om sociabil care pune pret pe socializare si comunicare, e ciudat sa muncesti fara nimeni alaturi, dar vei vedea ca esti mult mai liber cand nu ai pe nimeni aproape sa te bata la cap, sa te critice, sa-ti taie elanul. Du la indeplinire ce ai inceput de unul singur, pentru ca tot tu, singur, vei primi la final toate laudele!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Lasa deoparte tendinta de a-ti asuma tu toate greselile si vinile, pentru ca nu esti vinovat de nimic. Nu e nevoie sa te tot sacrifici de dragul altora, ci mai degraba atragi atentia celor care ar avea tendinta de a arunca tot pe umerii tai toata responsabilitatea, deoarece vina e la altii. Nu inseamna ca fugi tu de raspundere, ci doar ca privesti adevarul sincer in ochi si arati unde este fisura. Nu e la tine, deci de ce sa platesti tu oalele sparte de altii? Fii corect si arata cine este vinovatul, mai ales ca toate indiciile duc in aceeasi directie. Dezvinovateste-te, tu nu ai nicio contributie la situatia creata.

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Leu (23 iulie - 22 august)

Ai facut deja pasii necesari pentru a ajunge la nivelul de fata si poti fi multumit de ceea ce ai realizat! Dar ceea ce conteaza cel mai mult azi e ca dupa ce ai acumulat deja informatia si experienta necesara, faci un mare salt inainte. Semn ca ai asteptat tu ce ai asteptat momentul potrivit, dar iata ca acesta a venit si te propulseaza rapid spre etapa urmatoare. Ceea ce vei construi de azi inainte e in stransa legatura si dependenta de etapele anterioare, ca atare daca ai parcurs pasii anteriori cu brio, cei care urmeaza vor merge struna! Din succesele trecutului se nasc planurile tale viitoare!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Fii pregatit pentru schimbari totale in viata ta! Da, chiar totale, deci fii atent la surprize dintre cele mai mari care te vor trimite intr-o cu totul alta directie decat ai planificat cu grija inainte. Lasa-te condus spre noul sens al vietii tale cu incredere totala ca esti ghidat cu intelepciune spre ce e cel mai bine pentru tine. Nu incerca sa preiei controlul acestei schimbari, pentru ca nu depinde de tine. Sunt forte mai presus de tine care te vor indruma perfect pe drumul minunat care se deschide acum in fata ta. Tot ce poti face tu e sa te arunci cu maxima incredere pe aripa acestui vant al schimbarii, asteptand cu optimism efectele!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Lumea larga e atractia numarul unu de azi, deci petrece cat mai mult timp printre oameni, chiar si printre necunoscuti. E o reala bucurie pentru tine sa conversezi, sa legi noi prietenii, sa flirtezi, sa te simti liber sa faci ce vrei, cum vrei, unde vrei! Te simti bine numai in medii aglomerate, populate, galagioase, si mai ales printre persoane tinere, eventual printre copii, pentru ca, in adancul sufletului, si tu mai esti un copil care vrea libertate! Te bucuri de tot ce vezi in jurul tau ca un pusti care se distreaza de orice, te joci, glumesti, razi, ce mai, e exact atmosfera perfecta din preajma sarbatorilor!

Citeşte şi Horoscop dragoste. Previziuni pentru toate zodiile în săptămâna 25-31 decembrie

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Este o zi vesela in care vin spre tine doar emotii frumoase, fara sa li te opui! Bine faci, aceasta atitudine iti este de mare ajutor pentru a-ti reincarca bateriile de energie pozitiva. Lasa-te dus de acest val ascendent care te ia dintr-o pasa nu tocmai placuta si te inalta spre o stare de euforie extraordinara. Azi vei putea spune de cateva ori ca viata e frumoasa, ca exista fericire, ca ai alaturi de tine oameni care te iubesc, deci iata un top 3 al celor mai frumoase emotii. Vestile care vin sunt si ele dintre cele mai bune, dar lasa-le sa te duca unde vor, nu incerca sa le trasezi tu o directie. Lucrurile bune vin de la sine, libere si intense, fara programare si fara sa le tii tu sub control: doar primeste-le cu inima deschisa!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Va fi greu sa te imparti intre cele doua planuri carora le acorzi la fel de multa importanta. Pe de o parte, ai dori sa iesi in lume, sa socializezi, sa-ti faci noi prieteni - iar ocazii ar fi destule pe parcursul zilei - dar, pe de alta parte, parca ti-ai dori sa stai mai mult cu familia, care are nevoie de prezenta ta. Exista o solutie optima: ia-ti familia si iesiti impreuna undeva, pentru ca asa ai sa petreci ore superbe alaturi de copii, parinti sau partenerul de viata, dar in acelasi timp ai sansa de a intalni si o multime de cunostinte cu care sa stai de vorba.

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Se da o lupta intre ratiune si emotie in interiorul tau. Desi tu esti o fire predominant mentala, de data aceasta te incearca tot felul de trairi pe care nu stii cum sa le gestionezi. Chiar daca e o situatie in care inima ar trebui sa-si lase amprenta, tu tot pe ce-ti transmite ratiunea te bazezi pentru ca ai incredere in logica ta si in capacitatea ta de a face lumina prin discernamant si gandire clara. Pentru ca mintea ta e limpede si intuitia ascutita, vei reusi sa faci ordine in aceasta contradictie de forte, ca atare lasa-ti tot latura ta rationala sa conduca situatia si sa ia decizii. Inima ar putea fi partinitoare, mintea nu!

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Ar fi bine sa profiti de o zi libera pentru a iesi undeva sa iei aer proaspat, sa faci putina miscare, sa-ti incarci bateriile, si unde ar fi cel mai bine daca nu in natura? Indiferent cum e vremea, merita sa-ti faci drum spre un loc cu o conotatie speciala pentru sufletul tau, la tara la bunici, pe partie, la biserica, intr-un decor ce-ti inspira tihna si relaxare. Evident, una din cele mai frumoase preocupari este legata si de copii, deci dedica-te lor cu toata fiinta, pentru ca si efectul lor asupra ta va fi benefic.

HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Pești (19 februarie - 20 martie)

Dai dovada de o sensibilitate cu totul speciala astazi, simti orice vibratie pozitiva sau negativa din jur, parca ai fi o antena fina care recepteaza chiar si cele mai subtile unde. Acest simt deosebit te poate ajuta sa stai departe de locuri sau oameni care emit energii negative, ca nu cumva sa te influenteze pe tine in acelasi fel. Fiind atat de sensibil la frecventele din jurul tau, devii si un fel de burete care absoarbe tot ce planeaza in preajma. Daca ai norocul de a nimeri in medii pozitive, ar fi ca o incarcare a bateriei, dar ce te faci daca intri intr-un mediu ostil, trist, bolnavicios? Devii la fel ca mediul, deci foloseste-te de acest talent pentru a alege mediul adecvat starii tale.