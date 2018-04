HOROSCOP 4 APRILIE 2018. Multe zodii zâmbesc azi, previziuni pentru fiecare

HOROSCOP BERBEC

Esti primit cu bratele deschide de un grup de persoane care te priveste cu multa admiratie si respect. Citesti in ochii lor cat de mult te apreciaza, incat e o placere sa te dedici lor, prin ceea ce faci. Daca munca ta nu ar fi nici macar remarcata, nu ai mai avea nicio satisfactie sa-ti oferi serviciile.

Dar asa, cand vezi cat de asteptat esti, cat de mult vor ceilalti sa-ti stea prin preajma, esti mult mai motivat sa te apleci asupra serviciilor pe care le pui in slujba lor. In fond, nici nu-ti trebuie altceva decat un dram de recunostinta, un sincer multumesc si un zambet ca raspuns la ceea ce ai tu de oferit.



HOROSCOP TAUR

E minunat sa ai in fata ta oameni care daruiesc cu inima deschisa tot ce stiu! Iti place grozav ceea ce inveti zilele acestea, de parca ai urma un curs la scoala vietii. Afli atat de multe informatii interesante care te incanta, pur si simplu, de parca ar fi de fapt raspunsuri la marile tale intrebari existentiale.

Cand vezi cate lucruri frumoase si interesante sunt pe lume, iti dai seama ca sta numai in puterea ta sa pornesti pe o cale de dezvoltare personala superioara pasilor parcursi pana acum. Vrei sa stii mai mult, poti sa afli mai mult, ca atare cizeleaza-te permanent, adunand noi si noi experiente la ceea ce devii tu clipa de clipa.

HOROSCOP GEMENI

Daca reusesti sa inchizi definitiv un capitol din trecut, sa-l stergi pur si simplu din memorie, de vreme ce nu mai are nimic bun de oferit, vei deveni altul! E un moment excelent pentru a o lua de la zero, pentru a incheia un mare capitol si a porni altul complet nou.

Norocul tau consta in ambitia de a spune stop, dar a te debarasa de trecut nu e deloc usor, mai ales daca duci dupa tine un noian de amintiri neplacute.

Fa un efort sa ierti, sa uiti, sa spui adio acelei stari de lucruri, pentru ca in fata ta se deschide un orizont neexplorat, total diferit, dar spre care nu poti zbura daca duci dupa tine ghiulele grele din alte vremuri.

HOROSCOP RAC

Sufletul te indeamna sa te implici intr-o directie noua care te atrage, iti place, suna bine, te inspira, dar numai de tine depinde ce cale urmezi. Cat timp vei pune suflet si vei investi pasiune si energie pozitiva, rezultatele vor fi mult mai usor accesibile, ca atare lasa ratiunea care te domina de obicei, si pune doar inima in prim plan.

Porneste ceva ce iti place, spune da unei activitati care iti mangaie inima, fii alaturi de cineva drag care are nevoie de tine, deoarece tot ce faci azi din dragoste sincera si pura, nu are decat roade excelente. Inclusiv iubirea se poate ivi de undeva, ca o surpriza, descoperind un suflet pereche.

HOROSCOP LEU

Iubirea e un schimb continuu de daruri, deci nu te multumi numai cu a savura tot ce are partenerul sa-ti ofere cu prisosinta. Sigur ca e minunat sa te lasi rasfatat in gesturi de tandrete si de bunatate, dar nu uita cat de important e sa si dai la fel de mult inapoi.

Fii un tovaras cu drepturi si obligatii egale in relatia pe care o dezvolti, schimband permanent cu celalalt sfaturi, idei, emotii, energii pozitive.

Nu sta cu mainile in san cufundat in marea iubire a celuilalt si vino si tu in completarea lui si ai sa vezi ce minunat evolueaza iubirea voastra cand vasliti in acelasi sens, in acelasi ritm, investind aceleasi resurse de iubire. Dai si primesti si o faci cu bucurie!

HOROSCOP FECIOARA

Nimeni nu te intrece cand vine vorba de colaborare, pentru ca tu sari in ajutorul cuiva chiar si fara sa ti-o ceara in mod intentionat. Dai dovada de o capacitate imensa de daruire pentru binele altuia, pentru ca stii ca faci parte dintr-un tandem, dintr-un angrenaj de suflete in care a venit randul ca si tu sa fii cel care preia rolul de motor principal de energie in beneficiul celuilalt.

Candva, partenerul tau a fost cel care daruia si tu primeai cu incredere ce avea el de oferit, dar acum a venit vremea sa se intoarca roata. Dai fara sa astepti nimic in schimb, convins ca aceasta e sansa ta de a te revansa pentru tot ce ti s-a daruit pana acum. Asta da colaborare!

HOROSCOP BALANTA

Daca pleci la drum, toate se vor aranja perfect, ca dupa un program foarte bine stabilit. Nici vorba de intarzieri, de blocaje, de schimbari de ritm, ci totul va merge ca uns! Fii si tu un exemplu de punctualitate, pentru ca azi e nevoie de o sincronizare perfecta a tuturor resurselor, respectand intocmai criteriile legate de timp.

Ajungi la ora stabilita, pleci la fix, nu te abati de la programul impus de altii si ai sa vezi ca timpul se dilata si iti ajunge pentru tot ce ti-ai propus.

Ba chiar atunci cand spuneai ca nu-ti mai ajunge timpul pentru cine stie ce activitate, daca te vei adapta perfect acestui ritm, vei descoperi la final ca ai ramas si cu un ragaz binemeritat ca sa-l folosesti dupa cum iti place. Se stie ca tu ai o relatie speciala cu timpul, dar azi parca esti ceas elvetian!



HOROSCOP SCORPION

Ai o idee in minte care prinde contur din ce in ce mai bine si te indeamna sa o si pui in aplicare. Nu mai astepta, bate fierul cat e cald, pentru ca atunci cand vei incepe s-o pui in practica, se vor ivi noi si noi detalii care, intr-un final, vor forma un tot demn de lauda!

Fii constient ca nu merge totul struna, ci chiar daca vei mai da in bara pe parcurs, chiar daca iti vei mai pierde increderea, pana la urma toate vor iesi ca la carte. Ai de invatat si din mers, nu le stii pe toate de la inceput, dar cel mai important e sa pui mana pe unelte si sa incepi sa cladesti ceea ce ai acum in minte.

HOROSCOP SAGETATOR

Mintea ta merge brici, ideile vin pe banda rulanta si sunt bine argumentate logic, de parca le-ai citi din manual. Se stie ca esti o enciclopedie ambulanta care stie cate ceva din orice domeniu, dar azi dai o lectie de intelepciune prin solutii geniale la o problema dificila.

Iti place sa afli tot ce misca in lumea asta si ai ocazia sa-ti largesti orizonturile prin informatii noi din domenii din care stiai ceva-ceva, dar acum le poti aprofunda. Pui mana pe carte, rasfoiesti internetul si pui intruna intrebari, pentru ca vrei sa stii mai mult.

HOROSCOP CAPRICORN

Rabdarea ta are si ea o limita, deci nu mai poti tolera la nesfarsit o situatie care se tergiverseaza deja de prea multa vreme. Esti pregatit sa pui capat aici, chiar daca nu ai ajuns la rezultatul promis, pentru ca incepi sa observi cu ochii tai ca nu se intrevede nimic clar la orizont.

Chiar daca unii te sfatuiesc sa mai astepti, pentru ca e un proiect care se cladeste greu, tu esti gata sa pui punctul final, ca sa te poti elibera. Astfel, vei putea trece la altceva nou fara sa tot bati pasul pe loc.

HOROSCOP VARSATOR

Este o zi buna pentru a sta la negocieri, pentru ca planeaza toleranta in aer. Daca erai certat cu cineva, e un moment ideal pentru a restabili echilibrul in relatia voastra.

Daca nu ajungeai la un consens intr-o tranzactie, o afacere sau o disputa aprinsa de idei, azi lucrurile pot reveni mult mai usor la normal, gasind o solutie de mijloc ce va multumi pe toata lumea. Profita de aceasta zi armonioasa, zi a bunei intelegeri, pentru a face pace in acele planuri in care nu reuseai deloc sa te pui de comun acord cu ceilalti.

HOROSCOP PESTI

Daca ai putea amana deplasarile de astazi, ar fi mult mai bine, pentru ca nu e o zi favorabila calatoriilor cu mijloace de transport. Te poti trezi in fata unui incident neplacut chiar la mijlocul drumului si totul va transforma aceasta zi in motiv de dezamagire.

Ori nu mai poti pleca la drum din cauza vreunei defectiuni la automobil, ori cei care ar fi trebuit sa te insoteasca pe parcursul excursiei isi schimba planurile in ultimul moment, iata ca sunt tot felul de motive care pot transforma calatoria in esec. Nici vestile care vin de departe nu te bucura prea mult, ca atare distantele au un efect negativ asupra ta.