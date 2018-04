Horoscop 8 aprilie 2018. Camelia Pătrășcanu a nunţă o zi fabuloasă pentru o zodie. Ce previziuni are Neti Sandu pentru Paşte

HOROSCOP 8 APRILIE 2018:

Berbec: o zi frumoasă, sub semnul familiei

Taur: multe vorbe, mai ales cu persoane pe care nu le-ați văzut

Gemeni: multe discuții la masa de Sărbători, o zi sub semnul iertării

Rac: sunt o prezență extraordinar de pozitivă pentru cei din jur

Leu: își oferă serviciile practice

Fecioară: o dispoziție formidabilă, reușesc să se distreze

Balanță: atmosferă de familie, în adevărat spirit tradițional

Scorpion: indiferent unde se află, se spun multe vorbe

Săgetător: pot avea sfaturi practice și financiare pentru cei din jur

Capricorn: foarte receptivi și foarte sensibili

Vărsător: nu se implică foarte mult, e bine să stea pe margine

Pești: fac show la o petrecere

Horoscop 8 aprilie 2018, prezentat de Neti Sandu.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018

BERBEC

O intalnire cu cineva de care va leaga niste amintiri si ati vrea sa resuscitati o relatie care mai avea potential. Puteti demara o afacere, sa capatati un bun renume, o sa lucrati poate si in particular ca sa castigati mai multi bani – s-aveti de rate si facturi.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018 TAUR

Se poate sa va refugiati si mai mult in munca in perioada asta ca sa descarcati niste nemultumiri, frustrari, de ordin sentimental. Se vine cu oferte de lucru si va ganditi daca aveti timp in afara serviciului sau o sa fie un alt loc de munca, o experienta noua.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018 – Gemeni

E posibil sa revizuiti un contract ca sa mai adaugati ceva care v-ar avantaja si sa renuntati la ceva care va incurca. O sa umblati dupa aprobari, poate va duceti sa platiti niste taxe, sa legalizati un act, sa perfectati o situatie, poate se pronunta o sentinta judecatoreasca si-ar trebui s-aveti succes.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018 RAC

O intalnire in doi, poate luati masa in oras, vedeti un film, o sa fie un respiro, care va prinde bine relatiei de cuplu. O veste buna, o suma de bani, poate puneti pe roate o afacere care sa va rotunjeasca veniturile si sa aveti un nivel de trai mai bun, sa va permiteti un concediu de 5 stele.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018 – Leu

E posibil sa va refaceti viata sentimentala dupa o perioada dificila, dar totul se va desfasura intr-un ritm mai lent, asa ca adaptati-va. Se poate sa va-ngrijiti mai mult de voi, sa desfasurati o activitate de placere, un hobby, sa organizati niste iesiri la sfarsit de saptamana si sa-i luati si pe copii.

Horoscop Neti Sandu 8 aprilie 2018 FECIOARA

Poate reusiti sa dati dovada de si mai multa intelegere fata de fiinta iubita si treceti cu vederea greselile neintentionate. Or sa vina mai multi bani, poate si din activitatile pe care le-a avut partenerul de cuplu in particular si o sa sporeasca bugetul familiei, acum, in preajma sarbatorilor.

