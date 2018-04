HOROSCOP 9 APRILIE 2018: Petrecere şi voie bună pentru multe zodii. Se conturează o nouă relaţie

HOROSCOP BERBEC

Vorbesti despre viitor cu alte persoane care iti seamana si e o incantare sa descoperi ca si ei privesc la fel de optimist si de entuziast directiile spre care vasliti impreuna. Va stimulati unii pe altii, va sustineti reciproc, iar aceasta colaborare se va dovedi a fi esentiala pentru a va atinge scopul pentru care munciti laolalta.

Va completati perfect, pentru ca aveti un interes similar si sunteti constienti ca, unindu-va fortele, scopul final este mult mai aproape. Puneti cu totii umarul si mai faceti cativa pasi inainte!

HOROSCOP TAUR

Mintea ta agera poate genera azi solutii practice la cele mai complicate situatii. Iti merge mintea brici si ar trebui sa profiti de acest moment de varf din punct de vedere mental pentru a invata ceva dificil, pentru a studia ceva ce ai tot amanat din lipsa de timp sau de chef, de a planifica o strategie pe termen lung in afaceri sau in cariera.

Ai idei bune, concrete, deci azi te poti baza si pe teorie si pe practica in egala masura pentru a ajunge la roade de care vei fi mandru.

HOROSCOP GEMENI

Relatia dintre parinti si copii are o conotatie speciala astazi, ca atare asuma-ti rolul pe care il ai in aceasta poveste si joaca-l cu devotament. Daca tu esti fiul, petrece cateva ore in compania parintilor tai sau da-le un semn de viata, pentru ca efectele acestei discutii vor fi fantastice asupra lor, dar si a ta deopotriva.

Daca tu esti parintele, coboara-te un pic la nivelul celor mici si adu-ti aminte cat e multa nevoie au de joaca, de dialog, de prezenta ta alaturi de ei cat mai mult timp. Lasa-ti toate grijile deoparte si dedica-te, macar cateva minute, celor mici sau celor batrani care asteapta atat de mult un dram de atentie de la tine.

HOROSCOP RAC

Nu te simti bine in compania in care te afli azi. Ori ai nimerit intr-un mediu ostil, in care planeaza neincrederea, ostilitatea si rivalitatea, ori printre straini cu care nu reusesti sa gasesti nici un subiect comun de conversatie.

Mai bine stai in banca ta, fara sa incerci sa conversezi din lipsa de alta preocupare, nici sa le fii lor pe plac, pentru ca oricum relatiile vor fi dificile si obositoare. Sunt si momente cand tot arsenalul tau de succes in arta conversatiei nu functioneaza, dar nu tu esti vinovat de esec, ci anturajul neadecvat in care ai nimerit.

HOROSCOP LEU

Este o zi insorita pentru tine, cu multe motive de reala fericire. Parca ai ajuns la apogeul unei actiuni in care ai investit multa pasiune si energie, si acum cand vezi urmarile eforturilor tale, esti incantat la maximum.

Poate fi o zi perfecta in iubire, daruindu-va unul altuia inima pe tava, dar poate fi si un moment de maxima satisfactie cand vezi ca tot ce ai cladit pana acum a prins contur si primesti laude si de la alte persoane.

Cele mai frumoase emotii vin valuri catre tine, deci bucura-te de intensitatea lor, de energia lor pozitiva, de lumina si iubirea pe care le emana, si daruieste-le si tu mai departe, asa cum poti. Primesti si daruiesti, si fericirea e deplina!

HOROSCOP FECIOARA

Visezi la clipa cand lumea iti va da dreptate si va recunoaste ca a gresit in etichetele pe care ti le-a pus fara sa le meriti. Tu ai rabdare, convins ca adevarul va iesi la iveala intr-o zi si nu e decat o chestiune de timp pana acolo. Intre timp nu sta pasiv, asteptand din cer o minune, ci cauta argumente, dovezi, documente eventual care sa iti sustina pozitia.

Lupta pentru ceea ce ti se cuvine, ca e un drept luat, ca e o rectificare de imagine, ca e o informatie eronata imprastiata in jur, pentru ca ai toate sansele sa faci lumina.

HOROSCOP BALANTA

Demult ti s-a spus ca va veni acest moment dificil si ai fost puternic influentat de anturajul din jur, care a creat o imagine de-a dreptul sumbra asupra acestui eveniment. Lucrurile ar fi stat mult mai bine daca nu ai fi tinut cont de zvonuri si vorbe negative, pentru ca exact ele sunt cele care au generat aceasta stare proasta.

Daca ai fi asteptat sa se intample fara atatea temeri inoculate in suflet, cu siguranta efectele neplacute ar fi fost mult mai mici, dar ti s-a creat permanent o asteptare neagra care acum, iata, isi arata coltii.

HOROSCOP SCORPION

Chiar daca nu toata lumea te aproba si ai uneori sentimentul ca nimeni nu te intelege, nu trebuie sa te izolezi de unul singur in lumea ta. Fiecare om e unic in felul sau, dar pot convietui foarte bine, fara a se judeca unii pe altii.

Da, poate nici tu nu te simti tocmai confortabil in pielea ta, nici tu nu intelegi de ce esti altfel decat restul lumii, dar trebuie sa-ti accepti unicitatea si sa te folosesti de atu-ul tau. Te poti completa perfect cu altii la fel de originali si de diferiti ca si tine, si fiecare sa-si puna in joc propriile talente speciale.

HOROSCOP SAGETATOR

Nu-i privi pe cei cu care discuti ca pe o copie a ta, pentru ca nu ai cum sa gasesti un om atat de asemanator tie. Coboara stacheta pretentiilor atunci cand iti cauti un partener – indiferent de planul unde ai nevoie de un tovaras: in afaceri, in munca sau in cuplu – pentru ca toti sunteti unici in felul vostru.

Mai bine cauti pe cineva diferit care sa te completeze, chiar si diametral opus, astfel incat relatia voastra sa se bazeze pe complementaritate, nu pe similaritate.

Te-ai plictisi repede de cineva care sa-ti semene, pentru ca nu numai calitatile tale le are, ci si defectele tale. Mult mai bun e cineva care nu are nimic in comun cu tine, ca sa va uniti astfel fortele la un loc.

HOROSCOP CAPRICORN

Nu alimenta o fericire falsa care nu te va duce acolo unde speri. Te amagesti singur si umfli un balon de sapun care intr-o zi se va sparge si risti sa te trezesti la realitate cam brusc. Posibil sa fii indus in eroare de un fals prieten care te impinge intr-o directie periculoasa pentru tine, creandu-ti iluzii.

Urmareste el ceva, pentru ca anume te trimite pe cai laturalnice, alimentandu-ti un vis frumos, ca atare fii prudent daca vezi ca cineva insista sa mergi pe o anumita cale. Chiar daca acum, pe moment, pare atractiva, peste o vreme vei incepe sa-i descoperi si defectele, deci mai bine te trezesti acum!

HOROSCOP VARSATOR

Esti foarte preocupat de aspectul tau fizic, pentru ca nu ai o parere tocmai buna despre tine. Trebuie sa lucrezi mai mult la exterior, de aceea esti pregatit sa investesti timp si bani in ameliorarea lookului tau.

Un prim pas ar fi sa umbli prin magazine si sa-ti innoiesti garderoba, dar te gandesti in acelasi timp si la o cura de slabire, la un abonament la sala, la o serie de tratamente cosmetice, pentru ca esti convins ca si imaginea conteaza in succesul tau deplin.

Eforturile iti vor fi rasplatite cu un efect wow in ochii celor care vor vedea rezultatele, deci hai, da-i bataie!

HOROSCOP PESTI

