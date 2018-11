Horoscopul zilei de 6 noiembrie. Vezi ce ţi-au rezervat astrele

Berbec Horoscop 6 noiembrie 2018

Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit ca ti se ofera acest ragaz, ca nimic stresant nu te impinge de la spate, ca atare vei vedea cum se cladeste totul sub ochii tai etapa cu etapa, exact asa cum ai dorit.

Ai o relatie speciala cu timpul, care se scurge conform dorintelor tale, deci cum sa nu fii multumit de felul cum inaintezi (lent, dar sigur) spre tinta propusa?

Taur Horoscop 6 noiembrie 2018

Esti obosit de atatea conflicte si neintelegeri in mediul profesional, dar azi te poti trezi cu inca o serie de dispute aprinse pe seama ideilor tale. Incearca sa nu te enervezi si nici sa ridici tonul la orice fleac, pentru ca unele aspecte pot trece mai usor daca nimeni nu toarna gaz pe foc inutil.

Chiar daca nu esti de acord cu opiniile altora, trebuie sa tii minte ca din diversitatea de pareri se nasc cele mai interesante solutii, deci fii atent si la ceea ce ai ceilalti de spus. Nu numai tu ai dreptate!

Gemeni Horoscop 6 noiembrie 2018

Conflictul in care esti implicat ajunge azi intr-un punct periculos in care risti sa rupi o relatie. Ca te certi la cutite cu un colaborator cu care nu prea se poate ajunge la o intelegere sau iti pierzi un prieten de o viata, regretul va fi la fel de mare, pentru ca nu ai fi dorit sa se ajunga aici.

Tensiunea escaladeaza pana acolo incat consideri ca singura iesire din razboi este capitularea, intorcand spatele oricaror incercari de negociere. Poate e bine sa luati o pauza amandoi ca sa calmati spiritele, dar nu te gandi chiar la o despartire definitiva!

Rac Horoscop 6 noiembrie 2018

Prietenii sunt foarte importanti pentru tine azi si iei legatura cu cativa dintre ei pentru a va pune la curent cu ultimele vesti din viata fiecaruia. Un plan comun ar fi de preferat, pentru ca e o zi perfecta pentru toti daca ati iesi intr-o excursie sau la un gratar.

Distractia, conversatiile, miscarea in aer liber vor fi liantul ideal pentru a va apropia mai mult sau pentru a-ti face noi prieteni in medii neexplorate inca. Ai putea sta ore in sir la palavre la telefon sau pe mess cu amicii pentru ca ai multe subiecte noi de discutat.

Leu Horoscop 6 noiembrie 2018

Planurile tale sunt daramate de o veste care cade in calea ta ca o bomba. Te trezesti brusc la realitate si suferi amarnic, pentru ca nu ti-ai luat masuri de precautie din timp. Ai fost avertizat, pe diverse cai, ca se va ajunge aici, dar tu ai continuat sa te joci cu focul.

Daca te-ai fi oprit la timp, daca nu ai fi continuat in ciuda avertismentelor sa mergi pe gheata subtire, ai fi putut evita acest mic dezastru, dar acum vezi cu ochii tai efectele propriilor imprudente. O lectie buna ca altadata sa nu te mai incapatanezi!

Fecioara Horoscop 6 noiembrie 2018

Joci rolul central intr-o actiune ce entuziasmeaza pe toata lumea, dar marea ta bucurie e ca la originea acestui succes a fost ideea ta. Ai avut un moment de inspiratie pe care l-ai expus si altora si s-au adunat repede si alti adepti care au considerat ca ideea ta e profitabila si merita pusa in practica.

Totul evolueaza bine, i-ai dat startul intr-un moment potrivit si acum va uniti cu totii fortele, incat rezultatele se vor arata foarte repede. Toti au de castigat de pe urma initiativei tale, dar satisfactia ta majora e ca ti se recunoaste rolul cheie iar multumirile tuturor se indreapta cu recunostinta spre tine. Cum sa nu fii mandru?

