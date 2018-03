Interviu cu Mohammad Munaf, omul condamnat pentru răpirea jurnaliştilor români, în Irak. Dezvăluiri spectaculoase ale acestuia VIDEO

"Mă simt terminat psihic, sănătatea, sub zero. Nimic nu mă mai ţine în viaţă, am pierdut totul. Eu am venit în România în anii '80, am făcut facultatea de construcţii, am fost un băiat foarte cuminte nu am avut nici o problemă. Nu am vrut să mă întorc în Irak era război cu Iranul. Am reuşit să plec în America chiar înainte de Revoluţie, în 1989. În '94-'95 m-am întors în România şi am început nişte afaceri de la zero. Omar Hayssam a fost colegul meu de facultate în anii '82 şi am rămas prieteni foarte buni. Eu îl consider şi acum prieten. Îl consider fratele meu", a povestit Mohammad Munaf, pentru România TV.

El a povestit şi episodul plecării în Irak, cu jurnaliştii care ulterior aveau să fie răpiţi. "Pe Marie-Jeanne, domnişoara, atunci, doamnă acum, eu o consider ca o soră. Pe tatăl ei îl cunoşteam noi, eu cu Oamar Hayssam, era prefect de Buzău. A venit Marie Jeanne la mine că vrea să meargă în Irak şi am zis că da. Am rămas să mergem în Irak pentru câteva zile 4-5 zile. Am plecat împreună. Când am ajuns în Irak, am luat un taxi şi am mers cu ei trei la cel mai bun hotel. Era păzit foarte bine, fiindcă erau foarte mulţi ziarişti într-o zonă foarte bună. I-am cazat, am plătit eu cazarea. Marie-Jeanne trebuia să facă un interviu cu primul-ministru al Irakului. Ne-am întâlnit cu reprezentanţii ambasadei şi am început să facem programul. După trei zile am reuşit, dânsul stă într-o zonă foarte păzită, securitate 100%, nu poţi să treci cu maşina un drum de 3 km. Şi mi-au zis, Munaf, primul-ministru a acceptat, dar nu poate să te primească la palat, ci acasă la el. Şi ziariştii au fost foarte bucuroşi. A dat interviul, au fost mulţumiţi", a mai spus Mohammad Munaf.

Rpirea ziariştilor a avut loc pe drumul de întoarcere spre hotel, de la o întrunire a Organizaţiei de Prietenie Româno-Irakiene, care a avut loc la Bagdad. "La prima intersecţie era blocat, la a doua la fel şi am luat-o prin pasaj şi atunci.. am oprit la un loc cu ţigări şi îngheţată. Au venit nişte oameni, două maşini parcă erau, nu mai ţin minte, a trecut o fracţiune de secundă şi ne-au luat. Aveau, nu aveau arme, nu ştiu... Noi am zis că au armă, dar nu sunt sigur că era armă. Eu sunt sigur că m-au băgat în porbagaj, era şoferul şi încă unul. Marie Jeanne a stat pe scaun în spate. Ceilalţi doi, Ovidiu şi Sorin, au fost duşi cu altă maşină", mai povesteşte Munaf.

Acesta a mai vorbit şi de episodul eliberării ziariştilor şi punerea sa sub acuzare că ar fi orchestrat răpirea. El îl acuză pe procurorul Ciprian Nastasiu că l-a ameninţat să mintă în declaraţia sa şi să implice în anchetă nume grele din PSD, precum Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc sau Ion Iliescu. Vedeţi mai jos întreg interviul, care conţine dezvăluiri spectaculoase: