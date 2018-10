La trei ani de la tragedia din Colectiv, România nu mai are bancă de piele, iar la Spitalul de Arşi mai sunt doar 5 paturi

La trei ani de la tragedia din Colectiv, România nu mai are bancă de piele. După 22 de ani de existenţă, autorităţile au închis singurul loc unde se depozita şi conserva pansamentul biologic pentru marii arşi. Banca a fost vitală în primele zile de la Colectiv pentru tratarea victimelor. Informaţia este ţinută secret de opt luni de autorităţile care se laudă, în schimb, cu programe pentru mari arşi, cu fonduri alocate pentru construirea de centre noi. România are în continuare un singur centru pentru mari arşi - Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, care în 2015 avea 11 paturi pentru mari arşi, iar acum are doar 5, potrivit digi24.ro.