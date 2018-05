Lavinia Pîrva, mărturisire despre relaţia cu Ştefan Bănică Jr. "Ne despărţim...."

Ca in viata oricarui cuplu, cei doi au si momente in care se supara unul pe altul si se cearta, scrie bzi.ro. Insa, dupa cum a declarat Lavinia, totul se rezolva in scurt timp.

„Sa stii ca suntem foarte asemanatori. Ne potrivim in toate. Nu e cu nervi si chiar daca ar fi asa, ne despartim la un moment dat unul intr-o parte, altul in cealalta parte", a afirmat Lavinia, la o emisiune televizata.

Dupa o relatie de sase ani cu Lavinia Pirva (32 de ani), Stefan Banica Junior a considerat ca e timpul s-o oficializeze. A facut-o in secret, la Balcic, Bulgaria. Banica si-a dorit discretie maxima, astfel ca dupa cununia civila el si-a invitat cativa prieteni in statiunea Balcic. Pretextul a fost ca-si serbeaza ziua de nastere in avans. Invitatii au aflat abia acolo despre ce era, de fapt, vorba.

"Stefan s-a ridicat de pe scaun, in mijlocul petrecerii din Bulgaria, si ne-a spus ca s-a insurat cu Lavinia, spre surprinderea celor care i-au adus doar lui cadouri. Cheful a avut loc la un restaurant de lux din apropierea Castelului Reginei Maria de la Balcic.

Insurateii si-au servit invitatii cu aperitive, friptura, peste si prajituri, dar si bauturi fine, de eveniment ocupandu-se doar ei doi", a dezvaluit unul dintre invitati, pentru Click.

Lavinia Pirva a declarat ca este pregatita sa devina manica

Desi in trecut dadea raspunsuri vagi, atunci cand era intrebata despre copii, se pare ca artista s-a gandit foarte bine la acest aspect si chiar isi doreste sa devina mama.

Ii plac mult copiii, avand in vedere ca are o scoala de dezvoltare artistica destinata micutilor.

"Imi doresc sa devin mama atunci cand Dumnezeu va vrea sa se intample asta. Eu sunt pregatita", a dezvaluit Lavinia Parva.

Sotul ei, Stefan Banica Jr, are doi copii, Radu Stefan, in varsta de 15 ani si Ana Violeta, de noua ani, din relatii anterioare.