LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 1 NOIEMBRIE 2018, numere loto 01.11.2018. LIVE VIDEO EXTRAGEREA

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 1 NOIEMBRIE 2018, numere loto 01.11.2018. LOTERIA ROMÂNA continuă, joi, 1 noiembrie, 2018, seria extragerilor. Tragerile Loto se vor difuza pe Romania TV, în cadrul emisiunii "ROMÂNII AU NOROC". DC News va publica numerele extrase începând cu orele 18,15.

LOTERIA ROMÂNĂ. La tragerile de duminică 28 octombrie, 2018, Loteria Română a acordat 19.107 câştiguri în valoare totală de 1.432.836,42 lei.

LOTERIA ROMÂNĂ. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,25 milioane lei (peste 2,4 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 226.000 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ. La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 225.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 162.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ. La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 147.000 de lei (peste 31.500 de euro).

LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare de joi, 1 noiembrie 2018

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚĂ!

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 28 octombrie, la categoria I s-a înregistrat un câștig în valoare de 435.205,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Găești, jud. Dâmbovița și a fost completat cu o variantă simplă la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc.



La categoria a II-a s-a înregistrat, de asemenea, un câștig în valoare de 57.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași și a fost completat la Loto 5/40 cu trei scheme reduse cod 18 și o schema redusă cod 25 (219 variante) iar la Super Noroc cu 5 variante. Pe lângă premiul de categoria a ÎI-a, posesorul biletului norocos a obținut și un câștig de categoria a III-a, valoarea totală a câștigului fiind în valoare de 57.870,88 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. Duminică, 28 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 octombrie, Loteria Română a acordat 11.515 de câștiguri în valoare totală de 519.302,5 lei.

Loto 6/49: 24, 10, 4, 48, 33, 43

Joker: 6/ 17, 24, 42, 44, 13

Loto 5 din 40: 1, 26, 12, 23, 22, 6

Noroc: 4, 9, 3, 1, 1, 8, 0

Super Noroc: 0, 8, 3, 9, 7, 3

Noroc Plus: 5, 9, 0, 2, 6, 7





LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 28 OCTOMBRIE 2018, numere loto 28.10.2018. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,73 milioane lei (peste 2,3 milioane euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 990.000 de lei (peste 212.000 de euro).

La Joker, la categoria I este în joc un report în valoare de aproximativ 935.000 de lei (peste 200.000 de euro) iar la Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 153.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 388.000 de lei (peste 83.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 144.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro).

