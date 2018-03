Mihaela Rădulescu, despre cum A SLĂBIT 32 de kilograme după SARCINĂ

Mihaela Rădulescu a avut, totuşi, și o perioadă mai grea, în care avea cu 32 de kilograme în plus.

"Cred că mi-am câştigat dreptul de a vorbi despre siluetă, diete şi soluţii de slăbit miraculoase, de vreme ce ambalajul meu a suferit o modificare substanţială de la sarcină. Cele 32 de kilograme pe care le aveam în plus, dobândite prin indolenţa de a mânca fără noimă, de bucurie că eram gravidă şi că aveam o sarcină fără probleme, mi-au schimbat întreaga abordare a… frigiderului, aragazului sau a dulapurilor cu provizii gospodăreşti. După ce a trecut euforia sarcinii şi minunea alăptatului (care, la mine, a durat sase luni), am realizat că… eram nu numai o mamă fericită, ci şi o… grasă nefericită. Toată viaţa făcusem sport de performanţă (gimnastică) şi nu refuzasem nici o provocare la alte întreceri sportive. Singurul capitol la care n-am avut nici o reclamaţie de când mă ştiu fusese silueta mea, corpul atletic, bine proporţionat, şi dinamismul cu care mă mişcam. Cu 32 de kilograme în plus, gazela din mine semăna mai mult cu o raţă legănată, ca să nu spun… balenă eşuată", a spus Mihaela Rădulescu.

Vedeta a urmat recomandările medicilor şi a slăbit spectaculos: "Mâncam exact ce-mi recomandase doctoriţa, fără nici o excepţie, făceam sport zilnic şi simţeam, destul de palid la început, că sunt pe drumul cel bun. Când mi-a spus să nu mă mai urc pe cântar zilnic, ci o dată pe săptămână, am căpătat şi mai mult curaj, căci kilogramele se topeau amical. Cât despre disciplina şi ambiţia mea, admit că n-au fost niciodată mai performante".