CFR CLUJ-FCSB: Mihai Stoica, ironic după suspendarea lui Dan Petrescu: Poate era mai corect un avertisment

"2 etape suspendare şi o mie şi ceva de euro amendă Petrescu pentru că a înjurat arbitrii de mamă, de gură şi de morţi în faţa camerelor de filmat. Păcat că nu se poate apela decizia, poate era mai corect un avertisment sau, eventual, un bonus. Plus rejucarea meciului cu Steaua. Astfel, impulsionaţi de pe margine, jucătorii ceferişti nu mai alergau, conform Instat, 40.625 m în defensivă şi doar 19.527 în atac. P.S. Pt că am depăşit suprafaţa tehnică, bucurându-mă la golul lui Jakolis cu Universitatea Craiova, am fost suspendat 1 lună şi amendat mai scump decât tehnicianul feroviar. De către aceeaşi comisie", a scris Mihai Stoica pe Facebook, potrivit News.ro.

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat două etape de către Comisia de Disciplină a FRF şi a primit o penalitate sportivă de 6800 de lei, după ce a fost trimis în tribună la meciul cu CSM Poli Iaşi, din Liga I.

Petrescu a ispăşit prima etapă de suspendare la meciul cu FCSB, de duminica trecută, şi va sta în tribune şi la partida cu CS Universitatea Craiova, din etapa a treia a play-off-ului Ligii I.