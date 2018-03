Mobilizare pentru salvarea copilului declarat mort la naştere. Ionuţ are nevoie de ajutorul oamenilor pentru a avea o copilărie normală

Ionuţ este un băieţel care a fost declarat mort la naştere, abia după opt ore intervenindu-se pentru acordarea primului ajutor, după ce o asistentă a văzut că îşi mişcă o mânuţă. Din cauza perioadei prea lungi în care creierul nu a fost oxigernat, leziunule suferite au condus la un diagnistic crunt: paralizie cerebrală infantilă, tetrapareză formă spastic-diskinetică, retard psihic şi de limbaj, epilepsie. Ionuţ nu a mers până acum, abia de trei ani, de când face aceste sesiuni de terapie la clinica din Barcelona a reuşit să facă primii paşi.

„El nu a stat nici măcar în şezut, până la trei ani. Nu credeam că va face vreodată asemenea progrese", spune mama lui, Ilenuca Dobroschi.

Pentru el există o şansă enormă, ca în cadrul Centrului Medical Essentis din Barcelona, să continue terapiile începute în anul 2016 şi în urma cărora Ionuţ a reuşit să facă primii paşi.

Asociaţia Părinţi Salvatori a reuşit să-i ajute cu câte două-trei şedinţe pe an, în urma cărora Ionuţ a făcut progrese uriaşe. Astăzi, există posibilitatea ca el să stea acolo un an pentru terapie cotinuă, având în vedere că face progrese considerabile. Pentru asta se desfăşoară o campanie intensă pe reţeaua de socializare, în urma căreia se speră adunarea sumei de 41.500 de euro, necesară pentru un an de terapie.

„Am demarat o campanie pentru Ionuţ, prin intermediul facilităţii oferite de Facebook, de a dona direct pe pagina lor", spune Vasile Vlaşin, preşedintele Asociaţiei Părinţi Salvatori.

„Deocamdată sunt extrem de mulţumit de mobilizare, în jur de 350 de persoane au donat peste 14.000 de euro. Avem, însă, nevoie de 41.500 de euro, ca să îl ţinem timp de un an la terapii. În felul acesta economisim mulţi bani care, altfel, se risipesc pe transport şi cazare în regim hotelier. În plus, terapiile acelea neîntrerupte îl vor pune pe picioare definitiv, comparativ cu situaţia de până acum, când făcea câte două săptămâni, de două-trei ori pe an", a mai menţionat el.

Potrivit adevarul.ro, campania funcţionează pe bază de invitaţii. Un utilizator Facebook îşi poate invita prietenii din listă să doneze pentru aceasta cauză, iar fiecare dintre cei invitaţi, la rândul lor, poate să trimită mai departe invitaţii. Atunci când un prieten invitat de un utilizator va dona, utilizatorul care a lansat invitaţia va fi informat.

Pentru cei care utilizează Facebook, donaţia se poate face foarte uşor, dacă au un card: https://www.facebook.com/donate/578154519215002/

Donaţiile se pot face şi prin virament sau direct la orice agentie CEC Bank, în conturile:

RO43 CECE MM 2530 RON 0680 875 - cont în lei

RO90 CECE MM 25 C1 EUR 0680 876 - cont în euro - cod BIC (Swift) CECEROBU sau CECEROBUXXX

Titular cont: Asociaţia pentru Educaţie şi Caritate - Cod Fiscal 9373178

Pentru depunere la ghiseul CEC Bank e suficient să spuneţi Codul Fiscal 9373178

Societatile comerciale pot face donaţii pe baza de Contract de sponsorizare, iar suma donată poate fi dedusă din impozitul pe profit.