Nicoleta Luciu, mărturisiri din intimitate. Ce relaţie are cu soţul: "Fetele bune au gura mai mică!"

În primul rând am debutat ca model când aveam 15 ani, după care am evoluat, am făcut vreo 15 ani şi acest hobby al meu pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul. (…) Când am debutat noi se câştigau foarte mulţi bani. Acum nu mai ştiu preţurile, dar ştiu că la vremea respectivă generaţia de aur făcea foarte mulţi bani la vremea respectivă. Şi asta pentru că erau foarte multe job-uri şi… puţine modele. Iar Nicoleta Luciu a profitat de acest lucru, mai ales că a ajutat-o înălţimea şi fizicul. (…) Crăiasa Zăpezii, am încheiat practic şi prezentarea, dar să ştii că am avut emoţii. Nu ştiu de ce. În mod normal n-ar fi trebuit să am, dar uite că am avut. (…)

Nu m-am plâns niciodată pentru că îmi place ceea ce am făcut, n-am regretat niciun moment al vieţii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adică am încercat toate meseriile care puteau fi încercate în showbiz, le-am făcut cu plăcere, cu drag", a declarat Nicoleta Luciu.