Ozana Barabancea, transformare şocantă. Ce fotografie şi-a pus vedeta pe Facebook

Chiar dacă a trebuit să treacă prin diverse probleme pentru a arăta astfel, Ozana este mândră de aspectul ei și pare că întinerește pe zi ce trece.

Deși rochiile pe care le purta la emisiunea Te cunosc de undeva i-au rămas largi, vedeta a găsit soluția și a început să-și vândă toate hainele care i-au rămas largi.

„Cam aşa mă prezint la cei 49 de primăveri însorite sau răcoroase, pe care le bifez în procesul meu de întinerire. Nu ştiu alţii cum sunt dar eu când mă gândesc la viaţă mea, la câte lucruri frumoase am experimentat, la câte emoţii am trăit, la câtă bucurie am împărtăşit, la câte muzici am aprofundat, la câte tristeţi am consumat, la câte iubiri am lăcrimat, la câte emoţii am acceptat, pot doar să mă bucur că sunt de soi bun. Şi gena se transmite minunaţilor mei copii. Aleg să fiu fericită", a fost mesajul publcat de Ozana Barabancea alături de o imagine de pe Facebook.