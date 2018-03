Painici integrale cu seminte

Se dizolva drojdia in 100 ml apa calduta amestecata cu 1 lingurita zahar si 3-4 linguri de faina neagra de grau si se lasa 15-20 minute la crescut.

Intre timp,intr-un vas de framantat se amesteca faina neagra de grau de la Boromir ,faina integrala de grau de la Solaris si se adauga 1 lingurita sare.Cand drojdia s-a umflat se toarna peste faina,se adauga apa calduta si uleiul de masline si se framanta un aluat moale si nelipicios.

Vasul se acopera cu folie alimentara sau un prosop si se lasa la dospit intr-un loc caldut timp de 2-3 ore.

Dupa ce aluatul si-a dublat volumul,se imparte in 10-12 bile carora li se da o forma alungita.

Fiecare painica am trecut-o prin apa si am dat-o apoi prin mixul de seminte Omega Forte de la Solaris,pentru a se lipi semintele.

Am asezat toate panicile in tava de aragaz si le-am acoperit cu un prosop de bucatarie lasandu-le sa mai creasca inca o ora. Dupa o ora am introdus tava cu painici la cuptor pentru 50 minute la foc potrivit.Pentru ca painicile sa aiba o crusta crocanta,in cuptor am pus un vas cu apa pentru a crea umiditate.



Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: