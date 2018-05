Paradoxal. 15 obiceiuri sănătoase FOARTE PERICULOASE pentru sănătatea ta

Orice obicei sanatos se poate intoarce in anumite condintii impotriva ta.

Asadar, iata obiceiurile sanatoase care pot fi periculoase pentru tine.

Periatul dintilor dupa fiecare masa

Potrivit Mayo Clinic daca ai mancat ceva acid ar trebui sa eviti spalatul pe dinti urmatoarele 30 de minute. Fructele precum portocalele, grapefruit si lamaile care contin acid citric pot ataca smaltul dintilor. Tocmai de aceea, nu este bine sa te speli pe dinti imediat ce le-ai consumat.

Insa este important sa te speli pe dinti de doua ori pe zi, mai ales inainte de a merge la culcare.

Sa te lasi pacalit de etichetele cu alimente „sanatoase"

Cuvintele precum „natural", „sanatos", „fara carbohidrati" pot fi manipulatoare. Cel mai bine este sa fii atent la lista cu ingredientele asa vei sti exact ce bagi in gura.

Sa te concentrezi doar pe exercitiile cardio

Este importanta schimbarea rutinei exercitiilor si sa nu te concentrezi exclusiv pe cardio. Nu renunta la exercitiile cu greutati pentru alergat pentru ca si ele te ajuta sa cresti masa musculara, sa scazi grasimea si sa cresti forta.

Sa dormi mai mult in weekend

Potrivit unor studii publicate in Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, cele cateva ore in plus dormite la finalul saptamanii pot duce la probleme de sanatate. Cel mai bine este sa dormi in fiecare noapte 7-9 ore de somn.

