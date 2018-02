Prăjitură cu mere, cremă de vanilie şi bezea

Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea

Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.

Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama de lamaie. Le dai in cuptor, la foc mic, pana se inmoaie.

Pentru crema freci galbenusurile cu zahar apoi adaugi laptele si zaharul vanilat si le pui intr-o cratita pe foc mic si amesteci pana se topeste zaharul apoi adaugi faina cernuta putin cate putin, amestecand incontinuu pentru a nu se forma cocoloase, pana cand compozitia se ingroasa (ca o mamaliga). La final adaugi esenta de vanilie.

Albusurile le bati spuma tare cu zahar si apoi adaugi esenta de lamaie.

Peste merele rumenite torni crema de vaniliesi o intinzi apoi adaugi bezeaua. Dai din nou la cuptor, la foc mic, pentru 10-15 minute, pana se rumeneste usor albusul. Lasi sa se raceasca putin apoi treci un cutit pe marginea tavii si indepartezi inelul de la tava si tai prajitura felii.

