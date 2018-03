Prăjitură cu piure din dovleac şi aromă de anason

Mod de preparare Prajitura cu piure din dovleac si aroma de anason

1. Se preapara blatul mixand bine albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul,pana se intaresc.Se freaca un pic galbenusurile cu leiul apoi se incorporeaza in albusuri,se adauga si coaja rasa de lamaie si faina turnata in ploaie.

Se coace blatul in tava tapetata cu hartie pentru copt,cca.20 min. la foc potrivit.Se scoate se desprinde de pe hartie apoi se taie in doua bucati egale.

2. Se prepara crema amestecand smantana bine cu zaharul pudra.Din miezul de dovleac copt in cuptor,se opreste cam o mana de cubulete restul se mixeaza pana obtinem un piure pufos care se incorporeaza in smantana.Se hidrateaza gelatina in apa rece apoi se topeste la bain marin si se toarna in fir subtire in crema.

3. Se asaza prima jumatate de blat in tava mai mica apoi se toarna crema,se presara deasupra cubulete mici din miez de dovleaca copt in cuptor si se vine cu cealalta jumatate de blat, deasupra. Presam usor cu mana.

4. Se pune la fiert vinul cu zaharul,se adauga anasonul si se lasa sa dea in cateva clocote,sa se aromeze siropul.Se scot stelutele de anason si se fierb cubuletele de dovleac crud.Se lasa sa clocoteasca la foc domol cca.10 minute dupa care se strecoara siropul,se scurg bine cubuletele de dovleac.In sirop adaugam si Gelle-ul pe care l-am dizolvat cu un pic de apa.Se lasa sa clocoteasca usor apoi il turnam deasupra prajiturei,dupa ce am presarat intai cubuletele scurse de dovleac fiert. Se lasa la rece 2-3 ore apoi se taie prajitura in forma dorita.

Pentru o aroma mai puternica de anason,in loc de stelute putem presara un praf de anason macinat.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro