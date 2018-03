Raluca Podea trebuia să facă cununia civilă! Totul s-a anulat! Ce s-a întâmplat

Raluca Podea traieste o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni langa Florin, varul Ralucai Pastrama, sotia lui Pepe. Pe 13 martie trebuia sa aiba loc cununia civila, insa totul s-a anulat.

Raluca a dezvaluit de ce au amanat cununia civila. "Trebuia sa fie pe 13 martie, dar am amanat-o. Mai avem un botez, plus alte lucruri de rezolvat, asa ca am amanat-o", a spus blondina.

Raluca Podea a defilat pe podium, vineri, la targul de nunti de la Palatul Parlamentului, insa dupa prezentare si-a facut timp sa admire si rochiile de mireasa.

"Am venit la targ cu prietenele mele sa ne alegem rochia de mireasa, pentru cele care ne maritam. Ma voi marita anul viitor. Voi avea doua rochii, una de printesa si una gen sirena. Iubitul meu m-a cerut de sotie intr-un cadru foarte restrans, foarte frumos si am acceptat, bineinteles. Am inceput pregatirile, doar ca inca nu am gasit locatie. Nunta va fi prin luna august, vreau sa fie foarte cald ca sa facem in aer liber. La nasi inca nu ne-am gandit, avem mai multe perechi de nasi, deci va trebui sa alegem. Daca nu, ii punem pe toti", a declarat Raluca, potrivit WOWbiz.ro.

Raluca Podea trebuia sa faca cununia civila pe 13 martie, cu iubitul ei Florin, insa au amanat momentul probabil si pentru ca nu s-au decis inca asupra nasilor.