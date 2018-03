Sebastian Ghiţă: "Trebuie să mă gândesc la viaţa mea. Această poză va deveni publică în curând. Sunt şi filmuleţe"

"Am făcut în această perioadă o mulțime de lucruri avântate, am avut uneori intervenții brutale și viața m-a adus în situația în care m-a adus. Astăzi trebuie să mă gândesc să mă protejez, să înțeleg că trebuie să las lucrurile să evolueze. Trebuie să mă gândesc la viața mea. Mă gândesc totuși să supraviețuiesc. Vă promit că această poză va fi dată publicității, cât mai curând!

Această poză va deveni publică curând. Este o promisiune în fața tuturor oamenilor și este și o datorie față de domnul Cristoiu. Imaginea, de fapt, e o filmare care arată mai multe. Aștept și eu ca orice om nu să ne răzbunăm unii pe alții, nu să mă răzbun eu pe Kovesi, nu am o vendetă cu domnul Coldea. Regulile societății, viața mi-a dovedit că trebuie să aștept, să am răbdare, dar noi toți oamenii trebuie să vedem că atunci când ceva nedrept se întâmplă. Doamna Kovesi ne-a mințit pe toți, un an, doi, trei. O spune premierul că a fost cu ea în vie, o spune președintele Dragnea și se vedea că doamna Kovesi minte, că a mințit. Noi așa ceva nu putem să acceptăm ca mecanism, ca societate”, a declarat Sebastian Ghiță la Antena 3.

Sebastian Ghiță a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să verifice ipoteza în care Laura Codruța Kovesi ar fi ofițer acoperit. El susține că a studiat comportamentul Laurei Codruța Kovesi și arată că șefa DNA ”rar era văzută fără Florian Coldea” și nici măcar ”nu sufla” în fața prim-adjunctului SRI.

”Doamna Kovesi îl asculta dumnezeiește pe Coldea, nu îi ieșea din cuvânt. Noi, în Parlament, mai ales cei din Comisia SRI, mergem și jurăm că nu suntem ofițeri acoperiți. La magistrați am înțeles că verifică CSM-ul. Cred că ar trebui verificată și această ipoteză, legată de Laura Codruța Kovesi.Eu vă spun opinia mea, ceea ce îmi trece mie prin cap, că am studiat un comportament. Doamna Kovesi nici nu sufla, dacă nu îi dădea voie Coldea. Nici domnii Onea sau Portocală nu suflau dacă nu le dădea voie Kovesi”, a declarat Sebastian Ghiță.