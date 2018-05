Sex cu un RAC. Tot ce trebuie să ştii. Compatibilităti, poziţii, zone erogene

Racul este o zodie sensibila, emotionala, senzuala, sentimentala si foarte pasionala. De obicei, nu face primul pas, insa dupa ce l-ai facut sa iasa din "carapace" se descatuseaza. In functie de partener, pot fi si docili, dar si dominatori in partidele de sex.

Sex cu un nativ din RAC. Cum e in pat

Sexul cu un Rac este mai degraba un dans lent. Daca faci miscarile potrivite pot ajunge si la un tango fierbinte. Racul poate fi pasional, insa nu te astepta la pozitii acrobatice, ci mai degraba foarte intense. Este intuitiv si face exact miscarile de care partenerul ar avea nevoie, stie cum sa ofere placere si sa se bucure in acelasi timp de momente fierbinti.

Pentru Raci, sexul este foarte important in relatie si arata dragostea si devotamentul fata de partener. Nativii acestei zodii au nevoie de securitate in cuplu, de aceea sunt foarte receptivi la nevoile sexuale ale partenerilor.

Teama de respingere este foarte mare la Raci, de aceea nu fac niciodata primul pas in relatie. Au nevoie de inceputuri lente, ca sa se asigure ca sunt in siguranta, apoi se dezlantuie. Se bucura de confortul sexului in propria casa, nu se aventureaza in spatii excentrice.

Sex cu un RAC. Compatibilitati

Zodiile cu care Racul este compatibil sunt:

•Taur

•Fecioara

•Pesti

•Rac

•Scorpion

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.