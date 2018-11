Sfaturi pentru creşterea imunităţii întregii familii în sezonul rece

Exista mai multi factori care pot duce la scaderea imunitatii, pe langa trecerea de la un anotimp la altul, printre acestia numarandu-se contactul cu persoanele bolnave (cei mai predispusi fiind copii aflati in colectivitate – cresa, gradinita, scoala), stresul, orice schimbare a stilului de viata, precum si alimentatia, care are un rol hotarator pentru sanatatea noastra.



In vederea cresterii imunitatii, se pot lua mai multe masuri:



Sporirea regulilor de igiena

Adoptarea unei diete sanatoase

Asigurarea de suplimente nutritive

Promovarea activitatii fizice regulate

Asigurarea unei perioade de somn de calitate

Reducerea stresului

Vaccinarea

Sporirea regulilor de igiena:



In primul rand, evitarea mediilor aglomerate.

Repaus la domiciliu in cazul in care persoana respectiv (copil sau adult) prezinta o maladie acuta

Acoperitea gurii si nasului in cazul tusei sau stranutului

Spalarea frecventa a mainilor

Adoptarea unei diete sanatoase, bogate in vitamine si minerale, bacterii "prietenoase".



Astfel, vitaminele care sustin activitatea sistemului imunitar sunt:



Vitamina C: continuta in portocale, grapefruit, ardei rosu, patrunjel, kiwi, afine, coacaze, varza, broccoli, mere

Vitamina A: continuta in morcovi, ou, unt, peste, ficat

Mineralele de care are nevoie sistemul imunitar sunt:



Zinc: intalnit in seminte de dovleac, paine si cereale integrale, fructe de mare

Seleniu: intalnit in paine, peste, carne, oua, nuci

Bacteriile "prietenoase": Probioticele sunt bacterii sanatoase, care apar in mod natura in intestin, contribuind la protejarea tractului digestiv, digerarea alimentelor, eliminarea toxinelor, stimularea imunitatii. Alimentele bogate in probiotice sunt iaurtul, chefirul, usturoiul, bananele, anghinarea, ceapa, ovazul, muraturile preparate traditional (cu sare).



Alte alimente foarte importante in sustinerea sistemului imunitar sunt:



Lactatele, care nu trebuie sa lipseasca din meniul zilnic, furnizand proteine de calitate superioara si fiind principala sursa alimentara de calciu

Pestele, care este o importanta sursa de protein si acizi grasi omega 3, care reduc nivelul colesterolului "rau"

Produsele apicole – mierea, propolisul si laptisorul de matca – sunt recunoscute pentru rolul important in inlaturarea radicalilor liberi si rol antioxidant crescut

Asigurarea de suplimente nutritive: printre cele mai eficiente, se numara suplimentele cu:...



