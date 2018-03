Top 10 moduri inteligente ca îţi organizezi bucătaria

O bucatarie bine organizata inseamna, de fapt, sa gatesti cu drag pentru ai tai, mai putine alimente irosite si o stare emotionala mai buna ce se reflecta si in calitatea mancarurilor preparate.

Iata 10 moduri destepte si usoare sa iti organizezi bucataria si sa faci viata si energia de familie sa curga cu usurinta cand vine vorba de prepararea mesei si servirea ei.

Fa curatenie

Curatenia este primul pas in organizarea unei camere, iar bucataria parca este cea mai "aglomerata" dintre toate. Oale, tigai, farfurii, tacamuri, cutite si alte obiecte pe care nici nu le folosesti, nici nu vrei sa le arunci. Daca si la tine in bucatarie este asa, incepe sortarea! Reevalueaza obiectele de care chiar ai nevoie (de restul scapa), vezi ce ingrediente au ramas uitate prin sertare (arunca-le daca au expirat) si gateste ce ai in congelator mai vechi de 6 luni.

Sorteaza

Principalul factor al haosului din bucatarie: recipiente multe fara rost. Pentru o sortare eficienta, achizitioneaza recipiente rectangulare, transparente, pe care sa le asezi in dulap, sau sa le poti pune cu usurinta in frigider, pe masa sau in cuptorul cu microunde.

Organizator pentru prosoapele de hartie si folii alimentare

Din nicio bucatarie nu lipsesc rolele cu prosoape de hartie, hartie de copt, folie de aluminiu sau folie alimentara. Toate ocupa spatiu. Insa, cu un organizator destept pentru toate, pe care sa-l agati in perete, vei reusi sa salvezi putin spatiu si sa ai si bucataria bine organizata.

