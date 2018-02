Tort cu ananas şi cremă mascarpone

Mod de preparare Tort cu ananas si crema mascarpone

Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotită, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao.

Bati albusurile spumă tare cu un praf de sare. Adaugi jumatate din cantitatea de zahar si mixezi pana obtii o bezea lucioasă, care face tepi atunci cand scoti paletele mixerului. Galbenusurile le freci cu cealaltă jumătate din cantitatea de zahar pană devin albe si cremoase. Adaugi treptat uleiul, esenta de rom, apoi compozitia de cacao racită.

Incorporezi făina amestecată cu praful de copt si la sfarsit, in 2-3 reprize, bezeaua.

Torni compozitia intr-o tava (26 cm diametru) tapetată cu hartie de copt. Dai tava la cuptor la foc mediu pentru cca 40 de minute, pană blatul devine ferm la atingere. Il scoti pe un gratar si-l lasi la răcit.

Pentru cremă, mixezi frisca lichidă cu zahărul si apoi adaugi crema mascarpone si amesteci pana se omogenizează. Adaugi ananasul tăiat cubulete mici si amesteci usor, pană se distribuie uniform.

Tai blatul in 2 părti. Asezi un blat pe un platou, in interiorul unui inel reglabil, torni compozitia cu ananas si asezi al doilea blat de tort si apesi usor cu mana pentru a se aseza cat mai bine blatul. Introduci tortul in frigider pentru cel putin o ora. Inainte de a desface inelul, treci cu grijă de jur imprejur cu un cutit pentru a dezlipi marginile.

Maruntesti ciocolata neagra. Incalzesti frisca lichida pana la punctul de fierbere, adaugi ciocolata si amesteci pana obtii o crema omogenă. O lasi sa se racească putin si o torni peste tort lăsand să curgă usor peste margini.

Separat topesti ciocolata albă pe baie de aburi, o lasi sa se racească putin, o pui intr-o pungută si trasezi cercuri concentrice pe suprafata tortului. Cu ajutorul unei scobitori trasezi dungi: una din centru inspre exterior, următoarea din exterior inspre centru si tot asa.

Mixezi frisca lichidă cu zahărul pudră si decorezi tortul după imaginatie.

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.