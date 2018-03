Traian Băsescu: Intuiesc un caz privind şpăgi date în minister. DNA va spune: "Declară că ai dat banii ministrului"

„Va fi foarte important un moment, poate Comisia SRI...Eu intuiesc un caz în care, spre exemplu, primeşte o notă de la SRI despre ilegalităţi, furt de bani, constaţi că într-un minister sunt vreo doi, trei, plus doi, trei, cinci oameni de afaceri, îi chemi şi în baza notei le spui: Tu ai făcut aşa (...) un acord de recunoaştere ceva, dacă vrei, un denunţ. Gata, un denunţ! Unde să spun că am dat banii? Spune că i-ai dat ministrului şi face un denunţ. Eu intuiesc un astfel de caz şi asta va fi o altă etapă. (...) Cazul are următorul ingredient, şpăgi date în minister. Un funcţionar public înalt ia banul, cel care i-a dat banii, care i-a adus chiar în minister ştie că sunt banii pentru el. Nota de informare face toată poza a câţiva ani de colaborare între acest funcţionar public şi câţiva oameni de afaceri. Ajunge nota şi la DNA. DNA spune: Ce interesant! Te arestăm dacă nu dai o declaraţie că ai dat banii ministrului. Gata, cu plăcere. (...) Fără să se atingă de înaltul demnitar", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la TVR 1, refuzând să spună despre ce dosar este vorba, potrivit Mediafax.

Traian Băsescu a afirmat că nota este la SRI, precizând că a primit această notă şi el şi ministrul.

„Nota nu o să o vedeţi, din păcate, pentru că asta a fost năravul de lucru. (...) Eu cred că e la SRI nota şi, probabil, că printr-o hotărâre judecătorească dacă va fi suficient de convingător avocatul...., mai ales că numărul notei se ştie (...) Eu am citit nota şi l-am atenţionat pe ministru", a spus Băsescu.

Întrebat dacă serviciul a informat parchetul, Băsescu a răspuns: „Probabil".

"Rău e că afectau bani europeni pe care trebuie să îi dai înapoi", a spus Băsescu.

„La un moment dat, m-am dus într-o şedinţă de Guvern în care (...) le-am spus: Dragi miniştri, vedeţi şi voi cu cine Dumnezeu vorbiţi!", a relatat Băsescu.

Traian Băsescu a afirmat că Eduard Hellvig şi SRI poate să desecretizeze acest document, la cererea unui judecător.