Trei eleve din Constanţa au inventat un lacăt optic care se deschide cu ajutorul bliţului de la telefon

Profesorul de fizică Ion Băraru de la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân” a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că trei eleve au prezentat o invenţie numită lacătul optic la Salonul Naţional de Inventică din cadrul Târgului Gaudeamus cu care au obţinut premiul întâi.

“În perioada 14 – 18 noiembrie a avut loc Salonul Naţional de Inventică în cadrul Târgului Naţional Gaudeamus pentru literatură. Acest târg este tradiţional şi cuprinde lucrări ştiinţifice inovatoare, create de tineri din ţara noastră, care au fost selectate în urma unui proces foarte delicat pe baza performanţelor fiecăror dintre aceste lucrări. În acest an, un grup de eleve de la noi s-au prezentat cu o invenţie intitulată lacăt optic şi care a stârnit curiozitatea şi admiraţia inclusiv a marilor inventatori care au trecut pe acolo”, a afirmat profesorul de fizică, potrivit News.ro.

El a explicat că această invenţie permite ca uşa unei locuinţe să fie deschisă cu ajutorul telefonului mobil.

“Imaginaţi-vă că un copil are într-un buzunar un telefon şi în celălalt nişte chei şi aruncă la un moment dat ceva din buzunare. Ce credeţi că o să arunce ? Cheile evident, nu telefonul. Fetele au făcut un dispozitiv care se manifestă cam aşa. Apropie telefonul de uşă, într-un anumit orificiu, care bineînţeles este disimulat, dau drumul unor fascicule de lumină codificat, pe o anumită frecvenţă şi o anumită cadenţă şi uşa se deschide. În asta constă această invenţie care este uluitoare prin simplitatea ei”, a precizat Ion Băraru.

Întrebat dacă prin acest sistem uşile locuinţelor vor putea fi deschise mai uşor de către persoane rău intenţionate, profesorul de fizică a explicat: “În nici un caz. Uşa va fi, de exemplu, acoperită de pictură, un tablou care are foarte multe orificii şi nici nu le observi cu ochiul liber şi numai unul din acele orificii are în spate senzorul de lumină. Deci trebuie să afle care este oficiul acela. De exemplu, dacă sunt 200 de orificii cred că se plictiseşte şi pleacă. Dacă să zicem că a nimerit orificiul trebuie să ştie codul acela”.

Cele trei eleve care au realizat această invenţie sunt Ioana Andreea Pârvu, Teodora Pariza şi Andrada Albu, toate fiind în clasa a XI-a Colegiului Naţional ”Mircea cel Bătrân”.

Ioana Andreea Pârvu a spus în cadrul conferinţei de presă că această idee le-a venit în urma unei sesiuni de brainstorming, iar apoi şi-au împărţit sarcinile pentru a duce proiectul la bun sfârşit.

“Am realizat un lacăt optic,iar cu ajutorul bliţului de la telefon putem să deschidem o uşă. Ne-a venit ideea cu ajutorul domnului profesor. Am avut o sesiune de brainstorming în care fiecare a venit cu câte o idee. Cu această idee ne-am împărţit fiecare partea şi în final am reuşit să luăm premiul întâi”, a povestit Ioana Andreea Pârvu.

Teodora Pariza a povestit faptul că întreg concursul a fost deosebit de solicitant, invenţia lor fiind văzută de foarte multe persoane.

“Concursul a durat 4-5 zile şi a fost extrem de solicitant. El a avut forma unei expoziţii, iar zece ore pe zi oamenii veneau curioşi, ne puneau întrebări, noi trebuia să fim pregătite pentru tot felul de întrebări. Nu ştiam ce oameni fac parte din juriu, trebuia să fim pregătite în orice moment, să îi întâmpinăm entuziasmante, să explicăm tuturor indiferent de vârst,ă pentru că am avut vizitatori de la copii până la oameni foarte în vârstă, oameni celebri, oameni importanţi în domeniul ştiinţific. Chiar dacă a fost solicitant, a fost o experienţă extrem de frumoasă din care am învăţat multe. Am învăţat să lucrăm foarte bine în această formulă şi a fost o mândrie enormă să vedem că după atâtea zile am reuşit să luăm premiul întâi”, a spus Teodora Pariza.

Andrada Albu a declarat în conferinţa de presă, că după ce le-a venit această idee au căutat să vadă dacă a mai fost realizat constatând cu surprindere că nu se mai făcuse aşa ceva.

“Am căutat să vedem dacă cineva a mai făcut asta în trecut şi a fost o surpriză pentru noi să aflăm că acest lucru chiar nu a mai fost făcut. Au fost făcute lacăte pe baza vibraţiilor, sunetelor, dar lacăte pe baza luminii nu au mai fost făcute. Nu este o inovaţie, ci o invenţie ce am realizat noi”, a explicat Andrada Albu

Ea a mai spus că doresc ca această invenţie să fie brevetată, iar pe viitor şi comercializată.

Cele trei eleve au lucrat la acest proiect aproximativ o lună.