Un nou protest în sănătate. Reprezentanţii biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor au pichetat Ministerul Sănătăţii UPDATE

UPDATE: Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se va întâlni miercuri cu reprezentaţi ai Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din România, după ce vineri aproximativ 40 de membri ai OBBCSSR au pichetat ministerul în semn de protest faţă de modificarea coeficienţilor de salarizare şi ierarhizare.

O delegaţie formată din cinci lideri ai OBBCSSR a discutat vineri cu reprezentanţi ai MS.

"Miercuri voi veni în audienţă la doamna ministru Pintea, îi voi prezenta din nou biblioraftul cu toate documentele depuse de noi, de un an şi jumătate, la care nu primim niciun răspuns, pe indiferent ce temă. Pe data de 23 mai ne-au chemat la o discuţie tehnică privind elaborarea Titlului IX al proiectului de lege privind profesiile din sănătate, la care ne săriseră, ne-au uitat. Aceasta este victoria principală - că vom elabora, conform legii, împreună, Titlul IX al viitoarei legi a profesiilor din sănătate. De asemenea, s-a convenit ca în Titlul IX, împreună cu echipa de la minister, să includem: funcţiile, ocupaţiile noastre de specialişti medicali, de care făceau abstracţie până acum. Am convenit ca în acest Titlul IX să includem armonizarea pregătirii profesionale în medicina de laborator, care este un proiect european, la care şi România trebuie să subscrie", a declarat Constanţa Popa, lector universitar la Facultatea de Biologie şi chimist medical principal.

Ea a menţionat că miercuri va discuta cu ministrul Sănătăţii şi despre coeficienţii de ierarhizare şi salarizare, a căror modificare, în 2018, a stârnit nemulţumirea OBBCSSR.

"Am cerut nota de fundamentare a inversării coeficienţilor de ierarhizare, salarizare, faţă de funcţiile de bază din anii trecuţi şi am cerut şi să se găsească soluţii pentru coeficienţi de ierarhizare, salarizare asemănători cu ai medicului specialist, aşa cum am avut până în 2018, pentru că nu s-a schimbat nimic. Suntem aceiaşi oameni, aveam aceleaşi studii, aceleaşi responsabilităţi şi aceleaşi atribuţii. Voi vorbi miercuri cu doamna ministru. Nu se modifică nimic în legea salarizării, dar în legea ierarhizării profesionale trebuie să se modifice ceva", a spus ea.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore, a declarat că proiectul de modificare a legii privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate se află în prezent în dezbatere publică, iar pe 23 mai toate organizaţiile profesionale din sănătate sunt invitate la discuţii, în baza observaţiilor şi propunerilor transmise MS.

"Drept urmare, această revendicare a reprezentanţilor OBBCSSR a fost deja rezolvată de MS, înainte de acest protest", a afirmat Oana Grigore.

Ea a precizat că ministrul Sănătăţii, care nu se află vineri în Bucureşti, se va întâlni miercuri cu liderii OBBCSSR, pentru a discuta inclusiv despre coeficienţii de ierarhizare.

Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) au purtat echipament complet de lucru în laborator, respectiv măşti de protecţie, ochelari de protecţie, mănuşi.

"Venim din nou în faţa Ministerului Sănătăţii, pentru că nu am obţinut nimic la pichetarea trecută. Am depus 23 de adrese, petiţii, solicitări de audienţă, memorii, două scrisori deschise cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiei noastre şi nu am primit nimic. Suntem ignoraţi, suntem umiliţi. Avem un decalog de revendicări. Pe primul plan este că ni se schimbă statulul profesional. Dacă anul trecut aceiaşi biologi, chimişti cu aceleaşi studii aveau coeficientul de ierarhizare 3,19 şi asistentul licenţiat avea 3,04, anul acesta aceiaşi oameni au coeficientul de ierarhizare 1.63, iar asistentul medical licenţiat are 1,67. De ce se schimbă ierarhia în laborator fără să ne întrebe? După ce că au scăzut salariile, nouă ni se schimbă şi statutul profesional din laborator. Sunt scăderi salariale de la câteva sute până la 1.600 de lei", a declarat Constanţa Popa, chimist preşedinte OBBCSSR.

"Toată lumea face controale intern. Toată lumea face controale extern. Toată lumea validează metode. Toată lumea face gărzi, şi noi, şi domnii doctori. Deci nimic deosebit între unii şi ceilalţi. E discriminare ţinând cont că singura posibilitate de a te aprecia cineva este remuneraţia. Dacă avem muncă egală cu responsabilităţi egale", a declarat Nicoleta Stan.

"Ministerul Sănătăţii (MS) a elaborat în anul 2017, concomitent cu noua lege a salarizării, 153/2017, un Proiect de lege care elimină in titlul IX obligativitatea demonstrării competenţei de a efectua analize de laborator în sistemul de sănătate, fapt ce schimbă statutul profesional actual şi nu este benefic pacienţilor care trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate. În prezent, conform legii actuale de reglementare a profesiilor, pentru a lucra într-un laborator de analize medicale, o persoană trebuie să deţină, pe lângă diploma de licenţă ( 3,4,5 ani) şi un document care demonstrează că are "competenţa de a efectua analize de laborator", se arată într-un comunicat de presă al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR).