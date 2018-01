Viorica de la Clejani, de nerecunoscut. Cum a reuşit să slăbească artista

Cântăreaţa este foarte mulţumită de greutatea pe care o are în prezent, dar totodată mărturiseşte că a făcut foarte multe sacrificii pentru a ajunge aici.

"Am făcut foamea la greu. Am fost şi bolnăvioară, nu prea am de ce să mă laud. Mă cam doare ficatul. Singura mea legumă preferată e porcul. Am renunţat şi nu am mai mâncat. Mă culcam nemâncată", a spus Viorica de la Clejani.

Artista a dezvăluit şi cel fel de lichid a consumat în perioada în care a slăbit enorm.

"Am băut şi un suc din sfeclă, măr şi ţelină. M-am simţit mai bine. Nici nu am mai mâncat noaptea", a mai spus Viorica de la Clejani care, coform propriilor spuse, a dat jos peste 10 kilograme în ultimele luni.