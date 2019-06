12 greseli la aeroport. Iata ce sa nu mai faci data viitoare cand pleci cu avionul

Iata 12 greseli la aeroport pe care sa nu le mai faci data viitoare cand pleci cu avionul.

Astepti sa cumperi bilet cand zborul a fost anulat

Cel mai bine este sa suni la linia speciala pentru a vedea ce ai de facut. Sunt sanse mari sa vorbesti cu un agent care sa-ti poata oferi o solutie. La fel de important este sa nu incerci sa negociezi cu cel care vinde bilete care, cu siguranta, a trebuit sa faca fata si altor calatori nemultumiti.

Te astepti sa nu fie aglomerat intr-o zi aglomerata

Aglomeratiile inseamna mai mult timp pierdut in parcarea aeroportului, ca si la imbarcare. Tocmai de aceea este bine sa-ti iei o marja de timp. In general, aeroporturile sunt mai aglomerate in diminetile de luni si in dupa amiezile de vineri. Vara aglomeratiile sunt chiar si mai mari. Asadar, tine cont de toate acestea si totul va fi bine.

Nu faci check in–ul din timp

In afara faptului ca asa salvezi timp, dar si bani intrucat unele companii aeriene percep o taxa suplimentara la check-in-ul facut in aeroport – ca de exemplu Wizz Air sau Blue Air.

Nu-ti cantaresti bagajul

Este important ca bagajul tau sa nu depaseasca numarul de kilograme impus de companiile aeriene. Tocmai de aceea este bine sa-ti cantaresti bagajul inainte de a pleca la aeroport.

