2019, anul divorțurilor pentru 12 cupluri celebre din România

Dana Războiu și Bogdan Enoiu este unul dintre aceste cupluri. Deși fosta vedetă TV confirma separarea de soț în luna mai, ea posta încă de la începutul anului un mesaj pe Instagram din care se putea înțelege care este situația în familia Enoiu: „Sunt o mamă singură şi sunt foarte fericită cu noua viaţă”

În cazul lui Whats UP și Simina, vestea divorțului după 3 ani de căsnicie și 9 de relație a căzut ca un trăsnet pentru fani. „Au fost nouă ani frumoși, cu bune, cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață”, a scris Whats UP pe Facebook, în august 2019. Ulterior s-a aflat motivul divorțului: Simina nu dorea copii.

De asemenea, multă lume a fost șocată despre detaliile date de Claudia Pătrăşcanu în legătură cu căsnicia de coșmar alături de Gabi Bădălău. „După atâta umilință, abuz emoțional, infidelități, lipsă de lângă cei mai minunați copii, jigniri, minciuni, renunț! Renunț la viața falsă și tristă pe care am îndurat-o într-un an cât într-o sută!”. Claudia Pătrăşcanu şi Gabi Bădălău s-au căsătorit în 2016, odată cu botezul primului lor copil, după ce, cu un an înainte, se cununaseră civil. Cei doi mai au un băieţel, născut în 2017.

Ileana Lazariuc şi Ion Ion Ţiriac au semnat actele de divorț în 2017, dar abia în acest an s-a aflat despre acest lucru. Cei doi și-au jurat iubire veșnică în 2009. „Nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați”, au comunicat cei doi publicului. Ileana şi Ion Ion sunt părinţii a doi băieţi, Alexandru și Nicholas Noah.

Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat și ei în 2019, la notar. „Doi oameni normali pot divorța și frumos, elegant, de bun-simţ! Am semnat actele! Sper să fim fericiți amândoi… separat”, a spus Mitoşeru după acel moment. Și în acest caz unul dintre motivele despărțirii este legat de priorități de viață diferite: „Nu mai mergea, ne doream lucruri diferite (eu voiam familie și copii, ea intrase în criza femeii de 32 de ani și și-a pus silicoane) și de 3 luni a plecat la mama ei”.

Anna Lesko și DJ Vinnie ș-au despărțit și ei în toamna lui 2019, după 8 ani de relație, motivul speculat de presă fiind infidelitatea cântăreței. Lesko și Adrian Neniță (DJ Vinnie) au împreună un băiețel, născut în 2014.

Ramona şi Bogdan Olaru s-au despărțit și ei în acest an. Decizia a fost luată de asistenta sexy de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, după mai multe încercări eșuate de reparare a căsniciei. „Viaţa merge mai departe”, scria ulterior Ramona pe Facebook.

Ioana Ginghină a trăit o experiență traumatizantă în timpul divorțului de Alexandru Papadopol, după 12 ani de mariaj. „Prioritatea este fericirea Ruxandrei și vindecarea mea, ca femeie. Trebuie să mă redescopăr, să o regăsesc pe femeia Ioana, cea care își dorește să fie iubită, dorită și să ofere, la fel, multă iubire. Acum sunt puțin blocată în tot felul de frici, de căutări, dar simt că nu mai e mult și revin”. Ioana și Alexandru s-au îndrăgostit unul de altul pe platourile telenovelei „Numai iubirea”, în 2007. După un an se năștea fiica lor, Ruxandra Ioana.

După o căsătorie de 9 ani și o relație de 12 ani, cîntăreața Amna anunța divorțul de soțul ei, Cristi Mușat. Încercările de salvare a relației au eșuat și în cazul lor. „Încercăm să facem tot timpul bani, afaceri, să fim de succes și uităm de cea mai importantă parte a sufletului nostru, familia”. Cei doi au un fiu, David, în vârstă de 5 ani.

Ovidiu Cuncea și Cristina Lupașcu nu mai formează nici ei un cuplu, după 21 de ani de căsnicie. Cristina a depus actele de divorț, motivul invocat fiind acela că actorul a luat calea bisericii. Ovidiu Cuncea este acum diacon la mai multe biserici din capitală. „Probabil că era mai rău să fi trăit înșelat. Sufletește, nu știu dacă și trupește. Decât să fi trăit în minciună, a fost mai bine așa”. Cei doi au împreună doi copii, o fată de 20 de ani și un băiat în vârstă de 21 de ani.

La 37 de ani, Andreea Antonescu a decis să o ia de la capăt. Și-a anunțat divorțul de Traian Spak în Viva: „La începutul acestui an (n.r. 2019), înainte ca eu să mă întorc în țară, au fost ultimele momente petrecute de noi doi ca soț și soție, în vacanța din Miami. Între noi au rămas o relaţie de prietenie şi procedura birocratică”. Motivul principal al divorțului a fost refuzul lui Traian Spak de a trăi și în România. Cei doi se căsătoriseră în secret în 2013, după o relație de 8 ani. Au împreună o fetiță, Sienna, de 8 ani.

Nu în ultimul rând, Elena Ionescu și Dragoş Stanciu și-au anunțat și ei dovorțul în acest an. Cei doi au împreună un băiețeș, născut în 2018. „Ne-am aşteptat să se întâmple asta? Nu, dar nu suntem nici primii, nici ultimii care se despart. Totul s-a întâmplat foarte repede între noi, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit şi în 6 luni am rămas însărcinată cu Răzvănel. Ne-am căsătorit după ce am rămas gravidă, poate puţin cam repede. Cred că oamenii au nevoie de mai mult timp pentru a se cunoaşte. La scurt timp de la divorţ, Dragoş s-a împăcat cu o fostă iubită.

