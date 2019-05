3 reguli feng shui ca sa ai succes în carieră

Inainte de a incepe, raspunde-ti la doua intrebari foarte importante:

Cum este energia succesului in cariera pentru tine? Cum s-ar schimba casa si biroul tau in cazul in care ai avea succes? Nu te bloca in ideea ca nu ai bani ca sa-ti faci un spatiu pentru succes. Este suficient un spatiu curat, aerisit, ordonat, care sa reflecte mintea si personalitatea celui care este pregatit pentru succes!

In ce domeniu vrei sa ai succes? Este nevoie sa-ti faci o ancora vizuala foarte clara pentru a atrage energia succesului in respectivul domeniu. De exemplu, daca vrei sa fii un scriitor de succes, pune-ti fotografii cu autori de succes, imagini cu autografele lor, imagini cu evenimente de specialitate la care ai vrea sa fii invitat sau premii pe care ai vrea sa le obtii.

Dupa ce ai raspuns la cele doua intrebari, iata ce ai de facut.

1. Aplica principii feng shui in Nordul, Sudul si Nord-vest

In feng shui, Nordul este conectat direct cu cariera, Sudul poarta energia faimei si reputatiei, iar Nord-Vestul este zona care te poate ajuta sa atragi oamenii potriviti sa te sprijine in cariera. In aceste zone amplaseaza harta lumii, o oglinda cu rama de metal, poze alb-negru ale oamenilor de succes pe care ii admiri.

