5 bauturi care iti taie sau iti amplifica cheful de sex

Te afli la prima intalnire cu o tanara atragatoare asa ca vrei comanzi un pahar de vin rosu impreuna cu cina pentru a relaxa atmosfera. Iar acea bautura te va dezinhiba, cel putin la inceput. Insa dupa ce comanzi al doilea pahar (apoi al treilea si al patrulea) nu ar trebui sa fii surprins ca mai tarziu vei fi prea molesit pentru amor. Cu totii stim ca prea mult alcool poate inhiba cheful se sex, afectand functiile erectile si abilitatea de a avea orgasm.



Insa mai sunt si alte bauturi care pot avea un rezultat asemanator. Iata care sunt lichidele care cresc libidoul precum si cele care iti taie cheful de sex.



1. Cidrul de mere



Merele au o istorie bogata cu conotatii sexuale: Eva, din Gradina Raiului n-a putut rezista tentantiei de a musca din acest fruct interzis. Iar romanii antici iubeau sucul din mere rosii, iar merele rosii erau folosite in jocurile sexuale. Si in afara calitatilor extraordinare antiimbatranire, anticancer si de imbunatatire a sistemului imunitar, merele s-au dovedit a fi un fruct numai bun de folosit in dormitor.



Verdict: Daca vrei ceva de baut in timpul intalnirii foloseste cu incredere cidrul de mere fierbinte in care sa fi adaugat si o lingura cu scortisoara (un afrodisiac dovedit pentru barbati) si cateva cuisoare (un alt stimulant sexy).



2. Sucuri carbogazoase



Sucurile carbogazoase dietetice fac mai mult rau decat bine. Potrivit unui studiu publicat in The New England Journal of Medicine indulcitorii artificiali care se gasesc in aceste bauturi cauzeaza carii, diabet, obezitate si pierderea densitatii osoase... deci nimic sexy din acest punct de vedere.



Verdict: Fereste-te de sucurile carbogazoase. Daca optezi pentru varianta dietetica sunt sanse mari sa consumi aspartam, un indulcitor artificial. Acest subtitut pentru zahar este notoriu intrucat cauzeaza dureri de cap si scaderea libidoului. Ai chef de ceva dulce? Adauga cateva picaturi de miere la ceea ce bei – un nectar auriu (un afrodisiac natural) care ajuta productia de estrogen si testosteron, starnind dorinta atat la barbati cat si la femei.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.