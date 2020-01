500 de ruşi au fost salvaţi de pe o bucată de gheaţă desprinsă de insula Sahalin

Pescarii spun că până la intervenția autorităților, bucata de gheață pe care se aflau ajunsese la 200 de metri de țărm.

Aceasta a fost a treia oară în ultima săptămână când serviciile de intervenție au fost nevoite să intervină pentru a salva pescari ruși rămaşi blocați pe banchize. Pe 22 ianuarie, alți 300 de oameni s-au aflat în aceeași situație, iar duminica trecută au fost salvați alți 600 de pescari.

Autoritățile locale dau vina pe pescari, care ignoră avertismentele și merg să pescuiască la copcă, în ciuda faptului că există riscul să rămână izolați de uscat.

Vezi imagini aici:

Insane footage of fishermen on Sakhalin rescuing themselves from a loose ice floe by paddling with their ice drills. pic.twitter.com/M4uUAeg8yR