6 lucruri de incercat inainte sa divortezi

Iata 6 lucruri pe care sa le incerci inainte de a lua hotararea de a divorta.

1. Consiliere de cuplu

Cateodata, nu mariajul in sine este problema, ci bagajele cu care pornesti la drum si de care nu reusesti sa scapi pe parcursul calatoriei. Poate tu sau partenerul aveti de luptat cu rani din trecut care au ramas nevindecate. Un consilier matrimonial stie ce are de facut pentru a va ajuta sa gestionati emotiile si sa faceti relatia sa mearga in continuare. De asemenea, consilierul va poate ajuta sa rezolvati probleme precum lipsa de comunicare, tendinta de a va certa in loc sa cooperati, judecarea reciproca etc.

2. Medierea

Daca nu vreti sa va puneti sufletul in fata unui terapeut, puteti incerca acelasi lucru cu un prieten drag care sa va ofere si parerea lui in ceea ce priveste situatia voastra. Ajutorul poate fi semnificativ, mai ales daca vine din partea cuiva care are o casnicie model.

3. Dati-va intalniri

Chiar daca sunteti casatoriti, asta nu inseamna ca nu puteti sa va dati intalnire in oras. Dupa o vreme, nu-i mai faci prajitura favorita in fiecare saptamana, iar el nu-ti mai aduce flori. Scoate-ti cea mai sexy rochie din sifonier si invita-ti sotul in oras. Prin flirt te indragostesti, prin flirt ramai indragostit.

