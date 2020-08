6 obiecte de care orice persoana trebuie sa scape

1. Hartii fara valoare

Atunci cand blender-ul pe care l-ai folosit atat de mult in ultima vreme si-a dat ultima suflare nu ai nicio problema sa-l arunci la gunoi. Insa de multe ori uiti sa scapi si de ghidul de utilizare sau de certificatul de garantie, care a expirat inca de anul trecut. Majoritatea oamenilor pastreaza aceste lucruri pe considerentul „poate mai am nevoie de ele in viitor". S-ar putea sa mai existe si alte lucruri nefolositoare: spre exemplu, bonuri de cumparaturi de care nu mai ai nevoie, facturile achitate deja si alte hartii care ocupa spatiul degeaba.

2. Mobila care nu-ti place, „dar..."

Oricine are obiecte pe care nu le iubeste – nici macar nu ii plac – si cu toate acestea de fiecare data cand s-a gandit sa scape de ele a intrat in scena „dar". Iata un exemplu: de multa vreme vrei sa scapi de un anumit scaun vechi aflat in bucatarie, iar cand ai vrut sa-l arunci ti-ai spus „Dar daca vine in vizita un prieten ar putea sta pe el" asa ca te razgandesti si il pastrezi. Adevarul este insa ca daca te gandesti suficient de mult vei gasi argumente pentru a tine orice lucru in casa. Data viitoare cand in minte iti apare acest „dar", intreaba-te de ce vrei cu adevarat sa pastrezi obiectul respectiv. Daca nu-ti place si nu se potriveste in casa ta, atunci scapa de el.

3. Machiajul, la moda odata, care zace in baie de prea multa vreme

Este vorba despre produsele care vara trecuta sau acum un an-doi erau foarte populare in randul femeilor. Insa ar trebui sa stii ca nu durata lor de viata nu e mare, asa cum este cazul unor perii de aplicat machiajul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.