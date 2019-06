7 sfaturi sa-l tii langa tine

Iata 7 sfaturi sa il tii langa tine.

1. "Condimenteaza-ti" dormitorul

Adu tot timpul ceva nou in dormitor, astfel incat rutina sa nu strice pasiunea. Posibilitatile sunt nelimitate, trebuie doar sa-ti pui imaginatia la incercare si sa uiti de inhibitii.

2. Cere!

Intr-o relatie, oamenii au tendinta de a se pozitiona in dominant si asertiv. Schimba rolurile si foloseste-te de toate trucurile non-verbale si verbale pentru a cere ceea ce vrei.

3. Petrece timp in cuplu

Nu neglija viata de cuplu, chiar daca ai copii. Include-ti partenerul de viata in planurile tale, fa tot posibilul sa petreceti timp in doi. Ia-ti o zi libera de la serviciu daca e nevoie. Angajeaza o bona pentru cateva ore sau du copiii la bunici sau prieteni.

