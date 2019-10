Articol publicat in: Life

8 lucruri pe care barbatii le iubesc la nevestele lor

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sotiilor nu li se ofera suficient credit pentru ceea ce fac pentru sotii lor. Multi barbati nu sunt destul de comunicativi si chiar daca iubesc anumite lucruri la sotiile lor niciodata nu dezvaluie asta nici macar partenerelor lor. Iata 8 lucruri pe care barbatii le iubesc la nevestele lor. 1. Sotiile trec la actiune



Sotiile nu asteapta sa treaca la actiune. Cand isi dau seama ca este ceva de facut, trec la treaba. Si cel mai adesea, barbatul nici macar nu realizeaza ca totul a fost finalizat daca ea nu l-ar fi rugat inainte sa o faca el, pentru ca peste cateva saptamani sa-si aduca aminte ca nu a dus la bun sfarsit sarcina data de sotia sa.



2. Sotiile isi aduc aminte de lucruri pe care barbatii le uita mereu



Barbatii au tendinta de a uita in secunda urmatoare dupa ce li s-a spus ceva. Sotiile, pe de alta parte, au o memorie incredibila, care poate fi o sabie cu doua taisuri. Ele isi pot aminti o multime de lucruri prostesti pe care barbatii lor le-au facut. Din fericire, cel mai multe femei se fac ca nu vad aceste greseli marunte facute de sotii lor. Iar barbatii iubesc aceasta abilitate a jumatatii lor.



