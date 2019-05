8 mituri despre sex complet desfiintate

Site-ul Womanshealthmag.com reda un top 8 al celor mai des intalnite mituri despre sex, pe care, totodata, le si desfiinteaza.

1. Barbatii ating apogeul maturitatii sexuale la 18 ani, femeile, la 28.

Chiar daca nivelul hormonal masculin atinge apogeul in jurul varstei de 18 ani, afirmatia tot nu sta in picioare, intrucat maturitatea sexuala nu se judeca exclusiv in baza hormonala, explica sepcialistii sexologi. Iar femeile nu prezinta niciun moment care sa poata fi numit cu adevarat varf sexual. Daca relatia merge bine, sexul o data pe saptamana este ca un fel de doza vitaminizanta pentru cuplu. Si cu cat il practici mai mult, cu atat vrei si mai mult.

2. Pe partener il intimideaza vibratorul

Gresit! De fapt, atat tu, cat si el, va doriti sa-l introduceti in urmatoarea partida de sex. Multi barbati sunt fani ai vibratiilor pe propriul penis sau intr-o alta parte a corpului.

3. Punctul G nici nu exista

Sute de studii, inclusiv unele recente, au demonstrat existenta evidenta a Punctului G. Locul exact si sensibilitatea lui difera, insa, de la femeie la femeie. Ca sa-l gasesti, intinde-ti partenera pe spate si introdu doua degete in vaginul ei, cu palma in sus, apoi executa miscarea ca si cum ai chema-o din deget: vino aici. Repeta miscarea si in 10 secunde o sa stii exact unde e Punctul G.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.