9 motive pentru care ar trebui sa mananci avocado

Fructul exotic ce tine de familia fructelor de padure are numeroase beneficii pentru sanatate. Desi are un continut ridicat de grasimi, acesta este ideal in alimentatia unei persoane care vrea sa se mentina in forma.

1. Avocado are 13 vitamine (A, C, D, E, K si opt tipuri de vitamina B, inclusiv B-6, B-12 si acid folic), dar si nutrienti precum: potasiu, luteina, grasimi mononesaturate si antioxidanti.

2. Avocado este un fruct versatil care se poate consuma atat crud, cat si copt, pasat, smoothie, supa, sos etc.

3. Avocado contribuie la scaderea nivelului colesterolului, regleaza tensiunea arteriala si previne aparitia bolilor cardiovasculare. Avocado intareste sistemul imunitar si contribuie la protejarea organismului de virusuri si germeni. Luteina din avocado ajuta la mentinerea unei vederi optime si protejeaza ochiul de degenerarea maculara.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.